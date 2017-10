Medicii constănţeni, obligaţi să muncească în centre inexistente!

Medicii constănțeni, obligați să muncească în centre inexistente!

Ministerul Sănătății vrea să-i oblige pe medicii de familie să facă de gardă în centre de permanență, în timpul nopților și în week-end-uri. Doctorii din județul Constanța nu refuză munca în plus, dar spun că sunt împotriva impunerii ei ca „obligativitate“. Punctează însă un aspect semnificativ: în județul nostru nu sunt suficiente astfel de centre. Proiectul de Ordonanță de Urgență realizat de Ministerul Sănătății, aflat în prezent în dezbatere publică, prevede că medicii de familie vor fi obligați să asigure gărzile în centre de permanență: în timpul săptămânii, între orele 15,00 și 8,00, a doua zi, iar în week-end și de sărbătorile legale, timp de 24 de ore. Măsura vine în contextul în care serviciile de ambulanță și Urgențele sunt supraaglomerate și multe cazuri medicale grave, din mediul rural, nu ajung la vreme la spitale. Intenția este bună, spun medicii de familie constănțeni, căci este nevoie de astfel de centre. Dar nu sunt de acord ca efectuarea de gărzi să le fie impusă, de vreme ce nici nu există suficiente centre de permanență unde să lucreze. Dr. Daniel Orbocea, coordonatorul Centrului de permanență Cumpăna, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Nu știu în ce măsură este realizabil proiectul ministerului, căci organizarea centrelor nu ține strict de medici. Trebuie și spațiu, și dotări, și implicarea autorităților locale. La Cumpăna avem tot ce ne trebuie, dar situația nu este similară în tot județul. Părerea mea este că 90% dintre medicii de familie vor dori să facă de gardă, pentru a câștiga un ban în plus. Dar trebuie și să fie realizate aceste centre. De altfel, conform proiectului, medicii vor fi sancționați dacă refuză să efectueze gărzi. Dar autoritățile locale vor fi sancționate dacă nu înființează centrele?”. Patru centre de permanență în tot județul Legea privind înființarea și funcționarea centrelor de permanență a fost promulgată în 2004. Au trecut șapte ani de atunci, dar în județul Constanța au apărut doar patru centre (!), la Năvodari, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu și Cogealac. Discuții privind înființarea unor noi centre au tot fost. Ba chiar, în 2009, atât conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, cât și Consiliul Județean Constanța „promiteau” darea în funcțiune a 13 noi centre, astfel încât să fie asigurat câte un punct permanent de îngrijire în toate colțurile județului. S-a discutat, s-au făcut declarații publice, dar centrele nu au mai ajuns să fie deschise. Unul dintre centrele despre care s-a tot discutat a fost cel de la Negru Vodă. Primarul Ion Nicolin susține că a cheltuit niște bani pentru dotarea dispensarului, dar nu a apucat să finalizeze lucrările, pentru că a rămas fără fonduri. În plus, nici nu sunt suficienți medici în localitate pentru a asigura funcționarea respectivului centru (sunt trei medici, este nevoie de minimum cinci pentru a fi acoperite toate gărzile). „Vrem banii la timp“ Probleme au început să apară și la centrele deja înființate. La Cogealac, sunt doar trei medici care fac de gardă, unul din localitate și alți doi care vin, la sfârșit de săptămână, de la Constanța. Aceștia nu reușesc însă să acopere toate gărzile. La Mihail Kogălniceanu, centrul funcționează, de prin 2009, doar cu trei asistente medicale. La inaugurare, erau opt medici care făceau gărzi. S-au retras însă, treptat, după ce fondurile alocate de la minister pentru plata lor au început să sosească cu întârzieri de câteva luni. „Am făcut un centru de perma-nență, este încălzit, este mobilat, are televizor și toate aparatura medicală necesară. Nu avem medici, în schimb. Sunt trei asistente care fac de permanență așa cum pot. Mai fac o injecție, mai pun un pansament. Cel puțin este cineva care poate să aprecieze dacă trebuie chemată o ambulanță. Avem nevoie de medici, este drept, dar ministerul nu-i poate obliga să facă de gardă, dacă nu-i va plăti”, ne-a declarat Sever Iosif Mureșan, primarul localității. Astfel, se aduce în prim-plan un alt aspect, care, susțin medicii, îi determină să se gândească de două ori înainte de a accepta să lucreze într-un centru de permanență: nu sunt plătiți la timp pentru munca depusă. „Centrele de permanență sunt bune. Aici (n.r. în Negru Vodă) nu s-a finalizat din lipsă de fonduri. Principala problemă sunt banii. Ministerul Sănătății nu s-a ținut de cuvânt și, până în prezent, a plătit la șase luni serviciile depuse. Dar noi ce facem între timp, cum plătim asistenta medicală, impozitul?”, ne-a declarat un doctor care a dorit să-și păstreze anonimatul. Este nevoie de un centru și în Constanța! Dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean, afirma, în urmă cu ceva timp, că astfel de centre de permanență ar trebui înființate și în reședința de județ, nu doar în mediul rural. „Mai ales pentru perioada sezonului estival, când Urgența este supra-solicitată”, a arătat medicul.