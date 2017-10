Medicii constănţeni au montat un defibrilator cardiac unui pacient din Eforie Sud

În premieră

Medicii constănțeni au montat un defibrilator cardiac unui pacient din Eforie Sud

Medicii constănțeni au montat, în premieră, un defibrilator cardiac unui pacient de 52 de ani din Eforie Sud. Pacientul are grave probleme cardiovasculare. În urmă cu un an, a făcut stop cardio-respirator și a fost la un pas de moarte. „Mulți pacienți au această indicație, dar defibrilatoarele sunt foarte scumpe, iar oamenii nu își pot permite”, a declarat dr. Belgin Salim, medic cardiolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit medicului, un astfel de aparat costă aproximativ 25.000 de lei. Dr. Belgin Salim a mai precizat că Ministerul Sănătății deru-lează un program prin care un număr limitat de pacienți beneficiază în mod gratuit de astfel de aparate, însă Cardiologia din Constanța nu este inclusă în acest program. Intervenția de ieri a durat o oră și jumătate și a fost efectuată de patru medici. Dr. Belgin Salim a precizat că, după intervenție, pacientul de 52 de ani se afla în stare foarte bună. Rolul defibrilatorului este de a produce un șoc electric în momentul în care inima are tulburări de ritm semnificative, care pot fi fatale. Prin acest șoc, inima se oprește timp de câteva secunde, anulându-se astfel focarele vinovate de producerea stimulilor electrici anormali. Apoi, inima pornește cu un număr normal de contracții. „Defibrilatorul este un aparat vital, care ajută la îmbunătățirea vieții”, a concluzionat dr. Salim.