Medicii cei mai chinuiţi! "Majoritatea nu prind prea multă pensie…"

Medicii cei mai chinuiți! "Majoritatea nu prind prea multă pensie…"

În fiecare zi, stau aplecați la patul bolnavilor aflați în stare foarte gravă, unii - cei mai mulți - aflându-se la granița dintre viață și moarte. Ei, medicii de Terapie Intensivă, dar și anesteziștii încearcă să readucă bolnavii la starea pe care o aveau înainte de a intra în operație, să le redea viața și să-i pună pe picioare. Uneori le iese această treabă, alteori nu. Până la urmă, toate aceste cadre medicale nu sunt Dumnezeu și fac și ele ce pot.Foarte puțini dintre oamenii care au ajuns pe masa de operație sau au trecut printr-o secție de Terapie Intensivă sunt conștienți că viața lor a depins în mare măsură de medicul anestezist care a vegheat la capul lor. Mulți nu știu că, la ieșirea din gardă, medicii nu mai sunt în stare nici măcar să mănânce, din cauza eforturilor și a concentrării la cazurile de pe secție.Cu toate acestea, eforturile acestor slujitori ai lui Hipocrate nu sunt apreciate suficient, motiv pentru care medicii din întreaga țară au decis să organizeze acțiuni de protest. La Constanța, a fost organizat un protest spontan doar în cursul zilei de luni, pentru că - a precizat dr. Victoria Bădărău, medic șef ATI - nu este corect ca un medic din policlinică să ia tot atâția bani precum un medic anestezist.„Dintotdeauna, anestezistul a avut o gradație în plus, pentru că, pe lângă partea pe care o facem aici, de la resuscitat pacienți, noi muncim foarte mult și fizic, stăm cocoșați și punem catetere, ventilăm. Trebuie să vă spun că singurii medici care au făcut TBC pulmonar de-a lungul timpului nu au fost cei care lucrează cu acești bolnavi, ci anesteziștii, pentru că noi suntem singurii specialiști care lucrăm la o distanță foarte mică de bolnav. Nu o să vedeți niciodată medici interniști sau de altă specializare care să moară în gardă. La medicii anesteziști s-a întâmplat acest lucru. Problema cea mai mare este că acești bolnavi se află într-o stare delicată și nu-i auzi ce zic și trebuie să te apropii de ei foarte mult, iar atunci când se folosesc anestezice volatile, poți inhala ce i-ai introdus lui acolo. Bagi un gaz, iar el nu poate fi etanș și noi putem suferi, ulterior. Pot apărea complicații, de la insuficiențe hepatice, hipertensiune etc. Majoritatea anesteziștilor nu prind prea multă pensie, mor mult mai devreme ca alți medici”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Victoria Bădărău.În Spitalul Clinic Județean de Urgență își desfășoară activitatea un număr de 22 de specialiști, dintre care patru pe compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară, care se ocupă de bolnavii internați.Colectivul secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din cadrul SCJU protestează împotriva aplicării anexei 10, care prevede pierderea sporului specific secției de 75% de care beneficiau până acum medicii ATI și UPU.„Solicităm adoptarea unui regulament de sporuri coerent și etic, care să reflecte periculozitatea și importanța actului medical. Dacă la nivel național se hotărăște să se facă grevă, se paralizează țara. Local, noi nu putem face grevă, dar ne putem da demisia în masă. Lumea trebuie să știe că noi, când ieșim din gardă, de cele mai multe ori, nu putem nici măcar să mâncăm. Avem pacienți intubați, ventilați, iar totul te marchează... Luni am oprit, totuși, operațiile la cronicii programați, cum ar fi protezele de șold sau genunchi, fibroamele de cinci sau șapte ani, dar ieri s-a lucrat la foc continuu, în toate sălile de operații”, a mai spus medicul.La acest moment, medicii din întreaga țară sunt extrem de indignați de faptul că sporurile sunt limitate, deși munca pe care o prestează implică multă responsabilitate, riscuri, consum, stres uriaș.„Terapia Intensivă nu este ca celelalte secții obișnuite din spital, din sanatorii balneare, secții de dermatologie. La noi, activitatea este foarte grea, solicitantă și stresantă, iar acest spor trebuie să existe în continuare“, a declarat, la rândul său, un alt medic.