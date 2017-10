Medicii care refuză pensionarea vor fi concediaţi

Medicii care refuză pensionarea vor fi concediați

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean propune o nouă variantă a organigramei, care presupune reducerea a 253 de posturi, dintre care 178 pentru cadre medicale. În urma ultimei runde de discuții avute cu reprezentanții sindicaliș-tilor și organizațiilor profesionale din cadrul Spitalului Județean Constanța, membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare au „recalculat” numărul de disponibilizări necesare pentru a reduce fondul alocat pentru salarii. Inițial, CA a propus concedierea a 287 de angajați, iar sindicaliștii a 178 de persoane. Potrivit ultimei variante, prezentate ieri în cadrul unei conferințe de presă, de dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, urmează să plece din spital 253 de angajați, dintre care 165 de cadre medicale. Este vorba de 15 medici, dintre care 13 îndeplinesc condițiile pentru a ieși la pensie, iar doi vor fi disponibilizați. Trebuie menționat însă că medicii au început deja să-și depună actele pentru a-și căuta un loc de muncă peste hotare, iar unii iau în calcul și varianta plecării în sistemul privat. De exemplu, dr. Teodora Bucur, medic neonatolog, și-a dat deja demisia din cadrul Spitalului Județean, activând în prezent într-o clinică privată din oraș. Totodată, urmează să părăseas-că spitalul 116 asistente medicale, dintre care 60 îndeplinesc condițiile pentru a ieși la pensie, 20 activează pe structuri care urmează să fie desființate (precum laboratorul spitalului) și 16 care urmează să fie disponibilizate. În ceea ce privește infirmierele, numărul lor va fi redus cu 34, dintre care 25 au vârsta de pensionare. Totodată, vor fi disponibilizați 20 de muncitori și 68 de oameni din rândul personalului TESA. Femeile de serviciu vor fi externalizate Dr. Dan Căpățână a afirmat că numărul total al disponibilizărilor nu include cele 295 de îngrijitoare. Intenția conducerii spitalului este de a externaliza serviciul de curățenie, astfel că femeile de serviciu ar urma să fie preluate de firma privată care va câștiga licitația. Cel mai probabil, a arătat managerul, până în septembrie va fi realizată această externalizare. Pe de altă parte, nu vor fi făcute disponibilizări în rândul brancardierilor, căci la acest capitol se înregistrează un deficit de personal. „Am fost întrebat de ce nu mutăm asistente medicale sau infirmiere pe posturile de brancardier. Nu se poate, nu ne permite legea, căci ar fi vorba de posturi sub calificarea lor”, a arătat managerul. Cadrele medicale care au vârsta legală pentru a ieși la pensie nu pot fi obligate să aleagă această variantă, a arătat reprezentantul unității sanitare. Ieri, dr. Căpățână s-a întâlnit cu medicii care îndeplinesc condițiile pentru a ieși la pensie, pentru a-i „ruga” să se pensioneze. „Eu nu pot să-i oblig. Eu vreau să-i rog să iasă la pensie, cu mențiunea că vom găsi o soluție pentru încheierea unor contracte de prestări servicii dacă vom avea nevoie de serviciile lor”, a afirmat managerul. În cazul în care vor refuza pensionarea, medicii și asistentele medicale respective vor fi disponibilizați. Medicii au cerut un termen să se gândească, au afirmat reprezentanții spitalului la finele întâlnirii de ieri, adăugând că nu le vom face publice numele la ora actuală. Dr. Dan Căpățână a subliniat că printre medicii respectivi, care sunt în situația de a alege pensionarea sau disponibilizarea, nu se numără șefii de secții. „Ei au cărțile de muncă la facultate”, a precizat managerul. Nici varianta aceasta privind reducerile de personal nu este finală, ea poate să sufere modificări la următoarele întruniri ale Consiliului de Administrație cu sindicaliștii. Salariile vor reprezenta 69% din buget Pe lângă aceste reduceri de personal, CA are în vedere și alte măsuri pentru micșorarea cheltuielilor de salarizare: reducerea sporurilor de tură, de noapte etc, regândirea gărzilor. Potrivit dr. Dan Căpățână, prin aceste modificări se va ajunge să se plătească pentru salarii 69% din bugetul spitalului, respectiv 4,3 milioane de lei. „Dacă ne referim la bugetul până în luna octombrie, este bine. Pentru lunile noiembrie și decembrie va fi însă problematic chiar și așa, pentru că avem un buget și mai mic”, a arătat managerul.