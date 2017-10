Medicii care fac transplant de organe vor primi 15% spor de încordare psihică

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii care fac transplant de organe, radioterapie, chirurgie și ortopedie pediatrică, care lucrează în unități de urgență neurovasculară, chirurgie generală și urologie vor primi spor de 15% din salariu pentru încordare psihică, potrivit unui ordin publicat, marți, în Monitorul Oficial. Potrivit ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Sănătății nr.721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, sporul de 7% pentru condiții de vătămare a fost redus la 5% față de ordinul precedent, iar personalul care asigura dezinsecția, dezinfecția și igiena în ambulatorii, spitale și sanatorii nu va mai beneficia de acest spor. În schimb, a fost introdus sporul de 5% pentru personalul sanitar mediu care lucrează cu aparate de fototerapie (în spectrul infraroșu, ultraviolet și vizibil) și care nu beneficia înainte de un astfel de spor. Ordinul mai prevede și spor de 25% la salariul de bază pentru încordare psihică la personalul de bază auxiliar din unitățile de primiri urgențe (UPU) și din compartimentele de primire a urgențelor. În vechiul ordin beneficia de acest spor doar personalul medical, nu și cel auxiliar. În plus, noul ordin prevede că personalul sanitar care lucrează cu aparate de electroterapie va primi spor de vătămare de până la 10% din salariul de bază, iar personalul din unități de boli infecțioase precum și personalul de specialitate medico-sanitar din unitățile de primire a urgențelor și compartimentele de primire a urgențelor va primi spor de periculozitate de 15%, dar nu și cel auxiliar așa cum prevedea vechiul ordin. Medicul de medicină de urgență Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București a explicat, în luna iulie, când se dezbătea proiectul că varianta acordării unui sport de periculozitate de doar 15% nu este mulțumitoare. „Nu suntem de acord cu un spor de periculozitate de doar 15% pentru că medicul de medicină de urgență intră în contact cu sânge și alte produse biologice ale unor persoane care pot avea diverse boli: TBC, SIDA sau alte boli contagioase”, a spus medicul Bogdan Oprița. El a susținut că sporul de periculozitate în cazul medicilor din medicina de urgență ar trebui să fie între 50 și 100% din salariul de bază. 