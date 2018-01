Medicii avertizează! Sezonul de gripă se prelungește până la primăvară

Pentru că sezonul epidemic de gripă a debutat, anul acesta mai târziu, comparativ cu anii anteriori, Ministerul Sănătății (MS) recomandă continuarea vaccinării antigripale și în luna ianuarie, mai ales pentru categoriile, de risc înregistrate la medicii de familie.Acesta este și motivul pentru care reprezentanții Ministerului Sănătății au solicitat, vineri, tuturor direcțiilor de sănătate publică să intensifice activitatea de vaccinare antigripală a persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire.De ce s-a decis acest lucru? Pentru că s-a avut în vedere evoluția circulației virusurilor gripale și posibilitatea ca actualul sezon de gripă să se prelungească până la primăvară.Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Județeană, dr. Loti Popescu, în Constanța, medicii imunizează, în continuare, populația în cabinete, oamenii fiind sfătuiți să se prezinte la vaccin, până nu se îmbolnăvesc.Reamintim că vaccinarea este cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă și recomandăm tuturor celor care sunt în categoriile cu risc crescut de îmbolnăvire să solicite vaccinul gratuit.De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă și săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viață sănătos, o alimentație bazată pe legume și fructe, odihnă și mișcare) sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii și, în special, prin gripă.Reamintim că, pentru sezonul 2017-2018, Ministerul Sănătății a achiziționat peste un milion de doze de vaccin antigripal, dublu față de anul 2016, astfel încât să asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane aflate în grupele de risc.Specialiștii susțin că, la nivel global, gripa afectează anual între 5 și 10% dintre adulți și 20-30% dintre copii. Mai mult decât atât, în fiecare an există între 3 și 5 milioane de îmbolnăviri severe de gripă, iar îngrijorător este că numărul anual al deceselor poate ajunge până la 10% din aceste cazuri, variind între 250.000 și 500.000.„Neadministrarea vaccinului antigripal poate da complicații ale bolilor deja existente, mai ales în rândul categoriilor cu risc de îmbolnăvire”, ne-a declarat dr. Veronica Chiorniță, medic de familie.Medicii sunt de părere că persoanele cu probleme medicale cronice sunt mult mai vulnerabile în contact cu virusul gripal, față de restul populației. În plus, în cazul în care contactează virusul gripal, aceștia prezintă un risc crescut de a dezvolta complicații grave, cum ar fi pneumonia, pentru că sistemul lor imunitar este deja slăbit și au un risc mare de spitalizare. În cazul femeilor însărcinate, riscul de îmbolnăvire de gripă, într-o formă severă, crește după primul trimestru de sarcină, când viitoarele mămici sunt mult mai vulnerabile în fața bolii.Totodată, gripa poate declanșa, în cazul lor, chiar naștere prematură sau nașterea unui copil cu o greutate sub cea normală.