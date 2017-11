MEDICII AU STABILIT CAUZA MORŢII ACTRIŢEI STELA POPESCU

MEDICII AU STABILIT CAUZA MORȚII ACTRIȚEI STELA POPESCU

Ştire online publicată Vineri, 24 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Raportul oficial al INML afirmă că accidentul vascular ar fi putut avea loc în perioada 22-23 noiembrie. "I.N.M.L. "Mina Minovici" București a efectuat astăzi, 24 noiembrie 2017, autopsia medico-legală a doamnei Popescu Stela, ca urmare a emiterii ordonanței nr. 392500/23.11.2017 a D.G.P.M.B. -Serviciul Omoruri și a constatat că moartea domniei sale a fost neviolentă fiind datorată unui accident vascular cerebral hemoragic sever incompatibil cu viața, care s-a putut produce la data de 22-23.11.2017", se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici".După mai multe ipoteze privitoare la locul în care Stela Popescu a fost descoperită fără suflare, primul soț al acesteia face lumină în ceea ce privește acest aspect."A fost gasita in living, cazuta cu fata in sus si avea o dara de sange inchegat la gura", a declarat acesta in platou la o emisiune a Kanal D.Trupul neînsuflețit al actriței Stelei Popescu a fost depus la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase". Sâmbătă sicriul va fi depus la Capela Mănăstirii Cernica, iar duminică va avea loc înmormântarea, potrivit reprezentanților Teatrului de Revistă "Constantin Tănase".