Medicii, acuzaţi că direcţionează pacienţii la anumite farmacii

Medicii, acuzați că direcționează pacienții la anumite farmacii

Mai mulți reprezentanți legali ai unor farmacii au acuzat, ieri, în cadrul unei întâlniri pe care au avut-o cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța că unii medici direcționează pacienții numai către anumite farmacii. „Acuzatorii” au evitat să dea nume, însă au precizat că există informații certe în acest sens, pe care le-au aflat chiar de la pacienții care caută anumite medicamente la farmacii mai îndepărtate de domiciliu, pentru că acolo îi trimit medicii la care se tratează. Vizavi de această problemă, unii farmaciști au spus că există și suspiciuni că ar fi ceva interese și la anumite persoane de la CJAS Constanța care se ocupă cu direcționarea banilor și care dau avize în acest sens. Drept urmare, pentru a elucida acest „mister” președintele CJAS Constanța, medicul Liviu Mocanu, a invitat, ieri, la discuții toți reprezentanții legali ai farmaciștilor. El a precizat din start că, pentru a exclude implicarea unor angajați ai instituției pe care o conduce în direcționarea banilor pentru rețetele cu valori orientative, spre anumite farmacii, a hotărât ca, începând cu data de 1 august, să se renunțe la avizarea pe care o dădea CJAS Constanța. „Ne vom întâlnim, din nou, în luna octombrie să vedem cum au decurs lucrurile și dacă era vina Casei. Mai mult, mâine (n.r. azi) am să mă întâlnesc și cu medici de familie și am să discut și cu ei această problemă”, a mai spus Mocanu, aspect cu care farmaciștii au fost de acord.Mai mulți reprezentanți legali ai unor farmacii au acuzat, ieri, în cadrul unei întâlniri pe care au avut-o cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța că unii medici direcționează pacienții numai către anumite farmacii. „Acuzatorii” au evitat să dea nume, însă au precizat că există informații certe în acest sens, pe care le-au aflat chiar de la pacienții care caută anumite medicamente la farmacii mai îndepărtate de domiciliu, pentru că acolo îi trimit medicii la care se tratează. Vizavi de această problemă, unii farmaciști au spus că există și suspiciuni că ar fi ceva interese și la anumite persoane de la CJAS Constanța care se ocupă cu direcționarea banilor și care dau avize în acest sens. Drept urmare, pentru a elucida acest „mister” președintele CJAS Constanța, medicul Liviu Mocanu, a invitat, ieri, la discuții toți reprezentanții legali ai farmaciștilor. El a precizat din start că, pentru a exclude implicarea unor angajați ai instituției pe care o conduce în direcționarea banilor pentru rețetele cu valori orientative, spre anumite farmacii, a hotărât ca, începând cu data de 1 august, să se renunțe la avizarea pe care o dădea CJAS Constanța. „Ne vom întâlnim, din nou, în luna octombrie să vedem cum au decurs lucrurile și dacă era vina Casei. Mai mult, mâine (n.r. azi) am să mă întâlnesc și cu medici de familie și am să discut și cu ei această problemă”, a mai spus Mocanu, aspect cu care farmaciștii au fost de acord.