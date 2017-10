Medici aruncaţi din Spitalul Judeţean ca nişte „rebuturi“

Medici aruncați din Spitalul Județean ca niște „rebuturi“

În toamna lui 2010, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost supus unui amplu proces de reor-ganizare: aproape 200 de cadre medicale au fost disponibilizate, numărul secțiilor medicale redus aproape la jumătate, iar medicii-șefi schimbați din funcții. Scandalul iscat, la vremea respectivă, din cauza modificărilor realizate a fost uitat între timp (se impune să reamintim că neînțelegerile au apărut între Facultatea de Medicină, de o parte, și Consiliul Județean și spital, de cealaltă parte). În schimb, șefii de secții demiși încă nu au uitat și s-au adresat judecătorilor pentru a li se face dreptate. Nu pentru că și-ar dori să se întoarcă în funcțiile de conducere, susțin ei, ci pentru modul umilitor în care au fost tratați. „Tratează medicina ca pe un butic“Unul dintre cei își caută dreptatea în instanță este prof. dr. Lazăr Irimiea, fostul șef al Secției de Obstetrică - Ginecologie II. Aproape de finele anului trecut, conducerea Spitalului Județean a decis că nu mai este nevoie de două secții de obstetrică, astfel că acestea au fost alipite și a fost numit un nou medic-șef. Cât despre dr. Irimiea, acesta a rămas să lucreze în cadrul spitalului cu jumătate de normă, ca profesor universitar, pentru a-i instrui pe studenți. Considerând măsura abuzivă, medicul a acționat Spitalul Județean în instanță (dosar 3871/118/2011, pe rolul Tribunalului Constanța, Secția Contencios-administrativ), solicitând anularea deciziei prin care a fost demis din funcție. Încă mai are de așteptat pentru un verdict, căci dosarul a tot fost amânat, iar următoarea înfățișare urmează să fie în septembrie. Specialistul este indignat de modul cum au acționat șefii spitalului și reprezentanții Consiliului Județean Constanța și consideră că „s-a vrut să se scape de profesorii universitari”. „Noi am fost foarte afectați de ceea ce s-a întâmplat, de această epurare samavolnică. Noi nu am fost numiți, ci am ocupat posturile prin concursuri naționale, grele, în urma unei selecții dure. Am fost în acest spital de la început, am muncit ani de zile aici, am crescut odată cu el, dar am ajuns să fim aruncați ca niște rebuturi. Cel mai probabil, ei nu înțeleg cum ajunge un medic să fie apreciat și tratează medicina ca pe un butic și cei care vor avea de pierdut vor fi pacienții. Noi, medicii în vârstă, vom ieși la pensie, medicii pricepuți vor pleca în străinătate și cine va mai rămâne în spital?”, a afirmat ginecologul. „Nu vreau să mă întorc pe funcție, mi-am dat demisia de două ori“La aceeași dată și-a pierdut funcția și dr. Ildiko Toldișan, fostul medic-șef al Secției de Neurologie. De asemenea, s-a adresat instanței de judecată, solicitarea ei de anulare a actului administrativ prin care a fost schimbată din funcție judecându-se în dosarul 13062/118/2010; dosarul a fost amânat pentru toamnă, dat fiind că este vacanța judecătorească. Dr. Ildiko Toldișan susține că nu dorește să-și reia vechile atribuții. Nu acesta ar fi motivul pentru care a acționat spitalul în judecată, ci, asemenea colegilor ei, modul înjositor în care a fost tratată. Tocmai de aceea, este decisă să nu renunțe la proces. „Nu urmăresc să mă întorc pe funcție, nu îmi doresc lucrul acesta. În nici un caz, mai ales cu sărăcia care este. Pentru ce să vrei funcție de conducere și să răspunzi, când nu ai de niciunele? De altfel, eu îmi depusesem în două rânduri demisia din funcție, încă de pe vremea când la conducerea spitalului era dr. Ioan Tiberiu Tofolean, dar am acceptat până la urmă să mai rămân. Eu contest măgăria, felul în care s-au purtat. Nu am fost numită în funcția respectivă, am dat concurs și există o lege în țara asta, care trebuie respectată”, a subliniat specialistul în neurologie. De altfel, medicul este convins că nici nu ar fi numită în funcție, chiar dacă instanța de judecată i-ar da dreptate. Acesta este motivul pentru care nu s-a preocupat îndeaproape de derularea procesului. Mircea Pătruț vrea să uite de Județean Dr. Mircea Pătruț, demis din fruntea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, a fost mai rezervat în declarații. Reamintim că medicului i-a fost desfăcut contractul de muncă în august 2010, în urma unui control în secție ce a scos la iveală „abateri deosebit de grave, ce încalcă regulamentul de ordine interioară și fișa postului”. Adică mai multe foi de internare de zi decât pacienți internați, fișe de observație ce nu aveau atașate actele de identitate ale bolnavilor, acte medicale pe care nu era parafa medicului-șef. Dr. Pătruț a susținut în repetate rânduri că nu se face vinovat de neregulile depistate și a contestat în instanță rezultatele controlului și concedierea sa. Și în acest caz, procesul a fost amânat pentru toamnă. Revenind la declarații, dr. Pătruț a afirmat că acest aspect nu-l mai interesează, cel care se ocupă este avocatul. Alți medici care au acționat în judecată Spitalul Județean Constanța sunt dr. Gheorghe Comșa (fostul șef al Secției de ORL) și dr. Victoria Braga (fostul medic-șef al laboratorului unității sanitare) etc.