Dacă este administrat conform prescripției medicale

Medicamentul Aulin nu are efecte adverse

Ediția de ieri a cotidianului „Ziua“ atrăgea atenția asupra faptului că Aulinul, medicament utilizat pentru combaterea durerilor acute și cronice, poate provoca insuficiență hepatică letală și că, mai mult de atât, el este recomandat și copiilor, în ciuda efectelor adverse pe care le are. Jurnaliștii atenționau asupra faptului că medicamentul se vinde la liber în Romania, deși e interzis în țări precum Spania, Finlanda, SUA sau Japonia. Știrea a alarmat lumea medicală românească. Mulți medici au fost uimiți, pentru că știu că folosesc Aulinul cu succes de ani de zile și că nu au existat probleme. De altfel, și farmacistele ne-au declarat că este unul dintre medicamentele cele mai cumpărate. O cutie cu 10 pastile costă 11 lei. Mariana Bădulescu, directorul Agenției Naționale a Medicamentului, a explicat că Aulinul pe bază de substanță activă nimesulidă nu prezintă niciun pericol, dacă este administrat conform prescripției medicale și recomandării medicilor. De altfel și prospectul avertizează că pacienții cu afecțiuni ale ficatului, ulcer gastric și duodenal, alergie la nimesulidă, afecțiuni renale, tulburări de coagulare a sângelui nu trebuie să ia Aulin. Mariana Bădulescu a precizat că, în anul 2002, au fost semnalate pentru prima dată, către forul european care reglementează autorizarea medicamentelor de uz uman, reacțiile adverse pe care le poate produce acest medicament și că, în consecință, și Consiliul Științific al Agenției Naționale a Medicamentului din România a adus în discuție subiectul. „În 2002, în consiliul științific s-a evaluat situația medicamentului și s-a decis sub conducerea fostului director al Agenției Naționale a Medicamentului, profesorul Fulga, să nu se retragă acest medicament de pe piață, deoarece nu există suficiente probe că reacțiile adverse ar fi mai multe decât beneficiile administrării”, a spus Bădulescu. Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMEA) a concluzionat că beneficiile medicamentelor pe bază de nimesulidă depășesc riscurile, dar este necesară limitarea duratei de utilizare și restricționarea utilizării acestora pentru a exista siguranța că riscul de a dezvolta afecțiuni hepatice este menținut la minimum. Astfel, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman a decis că medicamentul Aulin nu trebuie să fie utilizat mai mult de 15 zile la rând. De asemenea, medicilor li se recomandă ca decizia de a prescrie nimesulidă să se bazeze pe o evaluare a tuturor riscurilor pentru pacient. În consecință, cutiile de „Aulin” care conțin mai mult de 30 de pastile vor fi retrase de pe piață. Medicii constănțeni spun că au recomandat cu succes Aulinul și că nu au existat probleme. Dr. Florian Stoian, specialist în medicină internă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, ne-a declarat: „Am folosit și am recomandat Aulin pacienților mei, dar nu am văzut cazuri de insuficiență hepatică determinată de consumul acestui medicament. Există o Comisie a Medicamentului în cadrul ministerului care avizează utilizarea unui medicament. Dacă această comisie va da un verdict în acest sens, atunci noi nu vom mai folosi Aulinul“. Medicul a mai subliniat că orice medicament poate provoca reacții adverse dacă nu este administrat corect. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale a Medicamentului, medicamentele care conțin nimesulidă se eliberează în țara noastră doar pe bază de prescripție medi-cală. 