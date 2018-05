MEDIC ROMÂN MORT ÎN CHINURI, DIN CAUZA UNEI BOLI LUATE DUPĂ CE A MUNCIT LA O FERMĂ DIN DANEMARCA

Ştire online publicată Duminică, 06 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Iulian Echimov, un medic veterinar din Iași, a murit în condiții suspecte. Tânărul de doar 27 de ani s-a stins din viață din cauza unei boli contractate, după ce a muncit la o fermă de porci din Danemarca.Iulian a plecat din satul ieșean Brătești și a muncit timp de doi ani la o fermă de porci din Danemarca, scrie bzi.ro.„Fratele meu a plecat în Danemarca să lucreze pentru un trai mai bun (…) A fost recrutat într-o firmă de joburi. A dat interviu. A fost la o fermă de porci. A stat acolo un an. Acolo situația a fost foarte bună. Ferma era curată. La un moment dat, a vrut un salariu mai mare și i s-a oferit la o altă fermă un contract mai mare, dar nu era așa de curată. Dupa jumătate de an la ferma respectiva, m-a sunat într-o seară să-mi spună că nu se simte bine, că are erupții cutanate pe piele”, a povestit, pentru sursa citată, fratele medicului veterinar, scrie libertatea.roÎn luna noiembrie 2017, tânărul a început să se simtă rău și a fost internat în spital, însă starea lui sănătate s-a înrăutățit. Iulian Echimov a revenit în țară și a fost internat la spitalul de Boli Infecțioase din Iași.„Nu i s-a pus diagnosticul concret că nu se știa exact cauza. A făcut tot felul de analize. A stat două săptămâni și ceva. A fost externat. A fost trimis la Spitalul «Sfantul Spiridon» pentru o biopsie să vadă dacă e ceva oncologic. După două săptămâni au venit rezultatele și nu era nimic, au zis că e inflamator. A fost transferat și internat la Dermatologie o lună de zile”, a precizat fratele tânărului decedat.După câteva luni în care s-a plimbat între spitalele din Danemerca și România, un profesor doctor i-a pus diagnosticul de Sindrom Lyell. Este o boală caracterizată prin căderea totală a primelor straturi ale epidermei.„A stat două săptămâni și aici i s-a pus și diagnosticul de necroliză toxică epidermica, boala Lyell (…) Necroliza a fost dedusă prin consultarea cu pacientul. Prin medicamentele cu care intra în contact. A fost întrebat cu ce a intrat în contact, cu ce antibiotice a intrat în contact. A ajuns la concluzia că a intrat în contact cu un antibiotic Tylosin, care e folosit doar în Marea Britanie și Statele Unite. Din câte am înțeles eu, din ce am cercetat eu, în Uniunea Europeană ar fi interzis. Nu pot demonstra că e așa sau nu. Intra în contact… îl administra sub formă de hrană, îl combina cu nutrețurile pe care le dădea la porci”, a spus fratele veterinarului, pentru sursa citată.Afecțiunea i-a provocat dureri groaznice și o moarte chinuitoare. În certificatul de deces al tânărului se arată că Iulian Echimov a murit din cauza unei insuficiențe multiple a organelor. Printre cauzele decesului sunt menționate și sindromul Lyell și expunerea repetată la antibioticul Tylosin.„Ceva a fost acolo în Danemarca… Substanța pe care o dădea la porci l-a îmbolnăvit. Nu știu prea mult, nu știu cine este de vină. Oricum ar fi, nu îmi mai aduce nimeni înapoi copilul”, a spus Nechita Echimov, tatăl mediculuiIulian Echimov va fi înmormântat duminică, chiar de ziua tatălui său.sursa: www.libertatea.ro