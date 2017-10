Mazăre vrea să tripleze taxa de habitat

10

Depinde la ce se folosesc

Nu ma deranjeaza sa platesc in plus la taxa de habitat sau chiar la impozit atata timp cat banii aia se folosesc sa faca orasul mai frumos, mai prosper si mai curat, la imbuntatirea infrastructurii, crearea locurilor de munca etc.. Dar daca se duc sa intretina familiile de tigani care oricum fura sau se duc la pachetele spaga pentru pensionari atunci am o mare problema.