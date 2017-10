„Mazăre se va trezi cu jumătate din Constanţa în mijlocul mării!“

Șeful Inspectoratului de Construcții avertizează:

„Mazăre se va trezi cu jumătate din Constanța în mijlocul mării!“

Investitorul de la centrul comercial de pe malul străzii Traian a înaintat către Inspectoratul Teritorial de Construcții Constanța o nouă expertiză tehnică a lucrărilor de susținere realizate până în prezent. Potrivit expertului dr. ing. Anton Chirică, versantul se află într-un risc major din punct de vedere al stabilității la alunecare. „Dacă în prima expertiză, realizată de prof. ing. dr. Iacint Manoliu, se vorbea despre risc numai în dreptul blocului A5, noua expertiză arată un risc foarte mare pentru toată zona. Umiditatea solului este foarte mare, iar rezistența la forfecare este mini-mă”, a precizat șeful ITC, Gigi Chiru. Practic, studiul geotehnic arată că, din cauza pierderilor din rețelele edilitare (adică alimentarea cu apă și canalizarea – S.C. RAJA S.A. și apă termică – RADET și CET), solul este foarte umed, până la adâncimi de peste 30 de metri, și există un proces continuu de deplasări laterale ale terenului de fundare din vecinătatea blocurilor și respectiv ale piloților din lucrarea de sprijin neterminată. Rețelele de apă „supurează“ masiv în solul de sub blocuri Expertul Anton Chirică recomandă urgent luarea de măsuri pentru a stopa procesul de alunecare. În primul rând este necesară inspecția tuturor rețelelor edilitare aferente blocurilor P+8 (A4 – A7) și adiacente străzii Traian pentru identificarea și repararea „punctelor critice” cu pierderi de apă. De asemenea, este necesară plantarea unor piloți metalici pe o distanță de 22 de metri între blocuri și mal, adică pe stradă, și plantarea, tot în regim de urgență, a unor piloți suplimentari în fundația construcției deja începute. „Expertiza nu ne mai permite să tărăgănăm și să facem tot felul de interpretări, iar administrația locală trebuie să se apuce imediat de treabă. Primăria este cea care trebuie să solicite verificarea rețelelor de apă și repararea acestora. În regim de urgență înseamnă ieri. Acest lucru trebuia făcut încă din 2006, atunci când a fost demarată construirea centrului comercial. Când am văzut exper-tiza mi-am făcut o cruce mare că nu a alunecat faleza până acum. Am mari emoții că va mai rezista iarna aceasta”, a explicat Gigi Chiru. „Să vină Mazăre să locuiască aici!” „Am văzut cu ochii mei cu ce forță absorbea canalizarea șuvoaiele de ploaie, deci e clar că este o gaură pe undeva. Până acum nu au fost probleme pentru că tot malul era împădurit, iar vegetația prelua toată umiditatea”, a declarat un locatar de pe strada Traian. Deși sunt îngrijorați, proprietarii apartamentelor din blocurile în pericol nu vor să fie evacuați. „Indiferent dacă vrea sau nu vrea să ne primească în Primărie, noi o să mergem. Trebuie să se facă ceva. Îl aducem pe Mazăre de unde e, să locuiască el aici, în blocurile astea”, ne-a spus supărată Mihaela Cadeschi, un alt locatar din zonă. Faleze periculoase Expertul Anton Chirică recoman-dă ca măsurile privind inspecția, repararea și întreținerea permanentă a rețelelor edilitare de pe strada Traian să fie aplicate și pentru B-dul Marinarilor, inclusiv pentru lucrările de drenaj din aval, spre port. „Mai multe faleze înalte sunt în pericol, precum zona din dreptul blocurilor ANL, tunelul CFR de la Gară, faleza dintre Poarta 4 și Poarta 6. Domnul Mazăre se va trezi cu jumătate din Constanța în mijlocul mării. Nu știu dacă îl interesează, dar este obligația noastră să îl informăm. Este timpul să se întoarcă printre constănțeni și să se ocupe de problemele orașului”, a mai spus Gigi Chiru.