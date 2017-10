„Mazăre se plimbă bine-mersi în ţările calde şi aici se prăbuşeşte strada“

S-a surpat iar strada Traian

„Mazăre se plimbă bine-mersi în țările calde și aici se prăbușește strada“

O lună de zile. Atât a rezistat cârpeala de pe strada Traian. O cârpeală scumpă, plătită cu bani grei de Primăria Constanța, adică de contribuabili. 120 de mii de lei au fost alocați pentru acoperirea craterului de peste 10 metri adâncime, căscat în asfalt după ploile torențiale din luna iulie. 120 de mii de lei s-au dus acum la vale, s-au îngropat, odată cu promisiunile viceprimarului Decebal Făgădău că sunt bani cheltuiți cu responsabilitate, pe reparații de cea mai bună calitate. Asta după ce le-au trebuit două luni de zile să demareze lucrările. Două luni în care groapa s-a mărit cu fiecare ploaie căzută. Tot o ploaie i-a venit de hac „reparației” și de data aceasta. În dimineața zilei de vineri, 8 octombrie, câteva crăpături în asfalt prevesteau deja reapariția craterului. Inutil s-a mai străduit cineva, probabil reprezentanți ai constructorului, să stopeze eroziunea cu saci de nisip și o prelată ancorată cu pietre peste porțiunea recent asfaltată. În cursul nopții de sâmbătă, spre duminică, pământul a luat-o la vale, iar asfaltul s-a prăvălit într-o groapă de peste cinci metri adâncime. Nici urmă de pietriș, beton, armătură sau ceva ce ar fi trebuit să întărească malul. Sub asfaltul negru, topit parcă, se vede numai pământ galben, înmuiat de ploile dese din ultimele zile. Lucrări făcute în trei zile Inițial, constructorul, S.C. Arazu Design S.R.L., a refuzat să demareze reparația pe baza soluției tehnice propuse de expertul prof. Romeo Ciortan. Apoi, după două zile, deși nu primise o altă soluție tehnică, se apuca de treabă cu mult spor. Ceva sau cineva îl convinsese să nu mai facă atâtea mofturi. Pe 31 august începuse reparațiile, iar trei zile mai târziu, adică vineri, 3 septembrie, craterul fusese deja astupat și urma să se toarne asfaltul. La momentul respectiv, atât șeful Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții, Gigi Chiru, cât și locatarii din zonă, se arătau sceptici vizavi de calitatea lucrărilor efectuate cu o viteză nefirească. De altfel, reparația s-a făcut fără expertiză și fără autorizație de la Inspectoratul de Construcții, care, de altfel, nici nu a fost invitat să participe la fazele determinante. Nu a fost respectat proiectul tehnic În cursul zilei de duminică, șeful ITSC s-a deplasat pe strada Traian pentru a evalua situația. „La o primă evaluare a surpării, am constat că nu s-a respectat proiectul tehnic, în speță zidul de tren ce fusese creat a cedat. În cursul zilei de mâine (n.r. astăzi, 11 octombrie), voi solicita și sprijinul echipei de specialiști din cadrul ITSC, pentru a evalua situația. Prima concluzie este că au fost aruncați bani publici fără a se realiza o lucrare sigură și durabilă. Pericolul care exista înainte de reparații este și acum, chiar mai mare. Am certitudinea că vor mai apărea și alte breșe în asfalt pentru că nu s-a făcut o analiză a apelor care se infiltrează. Constructorul va fi tras la răspundere, vom avea discuții și cu proprietarul. Interesul nostru nu este să dăm amenzi, ci de a se rezolva situația. Abia atunci când Primăria Constanța va înțelege că nu este vorba despre un conflict de interese se vor lua măsuri certe pentru repararea malului”, a declarat Gigi Chiru, de la fața locului. „Bani aruncați din banii noștri!“ „Să vină Mazăre să vadă ce este aici! El se plimbă bine-mersi în țările calde și aici se prăbușește strada. Este bătaie de joc. Am apartament în blocul acesta. Dar nu mai locuiesc aici. Nu aș mai fi putut să dorm liniștit, știind ce este aici”, a spus un fost locatar al blocului A5, venit să vadă cu ochii lui grozăvia. Supărarea i-a fost împărtășită de un vecin care a rămas șocat când a văzut gaura ce se căsca din nou amenințătoare. „Au cheltuit 20 de miliarde de lei vechi ca să repare. Bani aruncați. Acum or să mai dea 20 de miliarde să repare din nou și așa mai departe. Din banii noștri”, s-a arătat omul revoltat. Să plătească „investitorul“! E drept că amenzile nu astupă groapa și nu consolidează malul, dar cineva trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat și ce se întâmplă pe strada Traian. Cineva, în lipsa primarului plimbăreț, trebuie să-și asume eșecul întregii investiții din zonă, întârzierea reparațiilor și efectuarea unor lucrări de mântuială. Cineva trebuie să plătească pentru aruncarea banului public într-o groapă. Acel cineva nu mai are voie să se atingă de banii publici. Nici pentru o a doua reparație, nici pentru a treia, nici pentru nimic pentru malul străzii Traian. Nu trebuia nici prima dată să se atingă de banii noștri. Trebuia să îl pună pe marele „investitor” să repare ceea ce a distrus el prin abandonarea construcției. Trebuia să îl pună să dea fiecare leuț pentru strada Traian, așa cum trebuie să îl pună să plătească și reparațiile din apartamentele oamenilor din blocurile afectate de fabuloasa investiție. Primarul nostru absent, veșnic în concediu, în vacanță și călare pe zmeu, îl ține însă în brațe, îl laudă, îi ia apărarea, nu-l taxează, nu-l amendează. Plin de mărinimie, i-a oferit o bucată frumoasă a orașului, în schimbul consolidării malului. Mal care rezista foarte bine înainte de a demara construcția. După câteva săpături și câțiva piloni, „investitorul”, acela plin de bani, s-a declarat învins de criză. Zice că nu el a dat faliment, ci constructorul pe care îl contractase. Așa că el stă liniștit, iar strada Traian o ia la vale, pe banii noștri!