„Mazăre dansează samba, iar eu păzesc uşa Primăriei“

Reclamația unui constănțean ce vrea o audiență la primar

„Mazăre dansează samba, iar eu păzesc ușa Primăriei“

Un constănțean reclamă că încearcă, de câteva luni bune, să intre în audiență la primarul Radu Mazăre, dar fără succes. Degeaba a depus adrese, degeaba a păzit ușa primăriei. Singurii care i-au dat un răspuns au fost gardienii, iar acesta a fost: „Azi nu ține audiențe!“.Opt familii care locuiesc într-un imobil de pe strada Dimitrie Cantemir, din Peninsulă, trăiesc cu spaima că vor ajunge în stradă. Casa a fost retrocedată în mod ilegal, în urmă cu vreo patru ani, iar de atunci oamenii tot încearcă să se facă auziți, dar fără izbândă.Unul dintre locatari, Corneliu Aldea, de 54 de ani, încearcă, de prin martie, să intre în audiență la primarul Radu Mazăre, pentru a-i cere sprijinul, mai ales că imobilul a fost retrocedat în baza unei dispoziții semnate de el. Până în prezent, nu a reușit să treacă mai departe de gardienii de la intrarea în instituție.Nevoiți să „păzească“ primăria cu orele„Eu vreau să stau de vorbă cu primarul, vreau să-i prezint problema mea cu locuința, de ce mi se pun atâtea piedici? Am depus solicitare la City Mall, așa cum mi s-a cerut, dar nu am primit niciun răspuns. Așa că vin, aproape zi de zi, la primărie, de pe la vreo 9,00, că mai devreme nu are rost să vin, așa mi-au spus gardienii, și păzesc ușa până pe la 11,00 sau 12,00. Până când ies gardienii și îmi spun că nu are rost să mai stau, că nu ține audiențe. Acum vreo două luni am suferit o intervenție chirurgicală la picior și de atunci am venit și în cârje, iar acum în baston. Am primit însă ace-lași răspuns. Ce să faci, să începi să țipi, să dai cu pietre? Noi, fiind oameni cu cei șapte ani de acasă, cu scaun la cap, ne luăm frumușel sacoșica și plecăm. Treburile nu se rezolvă cu toporul și ne spunem că revenim și a doua zi”, a afirmat constănțeanul.Bărbatul spune că, în încercarea de a vorbi cu primarul, a intrat în direct la o emisiune radio, unde edilul-șef era invitat și i-a expus problema sa. A fost invitat să vină la primărie și a crezut că, în sfârșit, va avea ocazia să-și spună păsul. S-a înșelat, căci lungul șir al zilelor de stat de strajă în fața instituției a continuat. „Nu poate să-mi impute că nu l-am votat, pentru că m-am numărat printre cei care l-au ales. Dar dacă este primar, atunci să stea la primărie, ca să putem să-l găsim. Mazăre dansează samba, iar noi stăm cu frica să nu ne dea afară din casă. Suntem mulți cei care păzim primăria. Sunt oameni cu cancere, sunt constănțeni care au probleme cu locuințele”, a continuat Corneliu Aldea.Întrebat de ce nu s-a adresat altor funcționari din cadrul primăriei, constănțeanul a exclamat: „Eu cu Radu Mazăre vreau să vorbesc, pentru că pe el l-am votat. Și în plus, pentru că greșelile din cauza cărora eu sunt în pericol acum să rămân fără casă sunt făcute de subalternii lui, așa că vreau să-i arăt ce fac angajații primăriei, plătiți din banii contribuabililor”.Vineri, 5 august, Corneliu Aldea, a revenit la Primăria Constanța, într-o nouă încercare de a-și spune oful, de data aceasta însoțit de reporterii „Cuget Liber”. Atât gardianul, cât și angajatele de la recepție au ridicat din umeri, resemnați, când l-au zărit pe bărbat deplasându-se cu greu. „Nu se țin audiențe astăzi. Oficial, dumnealui trebuie să depună o solicitare la biroul de la City Mall. Neoficial, trebuie să vină în fața primăriei până îl prinde pe domnul primar”, au explicat angajatele.Ce vrea constănțeanul să-i spună primaruluiCorneliu Aldea locuiește la numărul 4, de pe strada Dimitrie Cantemir, din 1990, unde i-a fost repartizat un apartament de către Primăria Constanța. Actele obți-nute de constănțean de la Arhive arătau că imobilul fusese confiscat fostului proprietar, Gheorghe Ionescu, pentru că nu a achitat integral contravaloarea lui. În 2007, însă, Rodica Popa, o nepoată a fostului proprietar, a intrat în posesia clădirii, în baza unei dispoziției 2457/ iunie 2007, semnată de Radu Mazăre.„Femeia aceasta nu a prezentat niciun act, ci doar a dat o declarație pe proprie răspundere, cum că știe de la bunicii ei, că ar fi fost achitată și diferența de preț. Și, în ciuda absenței unui act doveditor, comisia formată la nivelul primăriei a decis să-i retrocedeze imobilul, deși este ilegal”, a arătat constănțeanul. Bărbatul a adăugat că a aflat despre retrocedare în 2007, când repre-zentanții noului proprietar - clădirea a fost vândută, imediat, către Marius Adrian Badea, din Bucu-rești - s-au prezentat pentru a-i înștiința pe locatari că trebuie să evacueze apartamentele. „Noi am investit foarte mult în aceste locuințe, stăm de ani de zile aici. Am încheiat contracte de închiriere, pe o perioadă de cinci ani, dar în 2014 expiră. Ce vom face noi atunci?”, este îngrijorat bărbatul.Regulile obținerii unei audiențePotrivit paginii web a Primăriei Constanța, pentru o înscriere în audiență la un angajat al instituției, constănțenii trebuie să depună o cerere la biroul din incinta City Mall. Solicitarea va fi adresată direcției competente să soluționeze problema ridicată, iar cetățenii vor fi primiți în audiență de angajații direcției. Dacă sunt nemulțumiți, constănțenii se pot adresa, apoi, la fel, cu solicitare, directorului direcției de resort; dacă și răspunsul acestuia îi nemulțumește, trebuie să se înscrie la audiență la viceprimar. Abia în ultimă fază se poate întocmi formular de audiență la primar.