Măsurile care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie

Ştire online publicată Luni, 01 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2018 a început cu intrarea în vigoare a unor modificări legislative care afectează cea mai mare parte a populației, dar și mediul de afaceri, cele mai importante schimbări vizând trecerea contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat, creșterea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei, reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, dar și a cotei de contribuție la Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%. De asemenea, firmele în insolvență și cele cu întârzieri la plata TVA sunt obligate să aplice sistemul “Split TVA”, iar pragul pentru veniturile microîntreprinderilor s-a dublat, la 1 milion de euro, scrie News.ro.Principalele măsuri intrate în vigoare de la 1 ianuarie:- Salariul minim brut pe economie crește de la 1.450 la 1.900 de lei.- Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obțin venituri din salarii, pensii, activități independente, însă pentru veniturile din dividende se menține cota de impozitare de 5%.- Cota de contribuții la Pilonul II de pensii se reduce de la 5,1% la 3,75%, în condițiile majorării salariilor, valoarea achitată fiind similară celei virate anul trecut.- Plata contribuțiilor sociale (pensii și sănătate) trece din sarcina angajatorilor în cea a angajaților, dar sumele sunt reținute și virate tot de către angajatori. Aceștia vor mai suporta doar o contribuție asigurătoare pentru muncă, de 2,25% din fondul de salarii, care acoperă riscurile de șomaj, accidente de muncă, concediu medical și creanțe salariale.* Astfel, nivelul contribuțiilor calculate la un salariu brut scade cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%. Din acest cuantum, 35% este suportat de angajat, cu 25% pentru pensii și 10% pentru sănătate.* Pe de altă parte, angajatorii ar trebui să majoreze salariile brute cu circa 20% astfel încât veniturile nete ale angajaților să rămână neschimbate sau să compenseze această diferență cu sume reprezentând prime sau bonusuri.* În cazul IT-iștilor, spre exemplu, care sunt scutiți de la plata impozitului pe venit și nu beneficiază de reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%, cheltuielile angajatorului s-ar suplimenta cu circa 6,5% pentru a păstra veniturile nete intacte. Ca urmare, Executivul va elabora o schema de ajutor de minimis prin Hotărâre de Guvern, cu un buget de 300 milioane de lei, pe trei ani, care să acopere costurile firmelor de IT cu mutarea contribuțiilor de la angajatori la angajați.* Persoanele cu activități independente, precum avocați, jurnaliști, scriitori, notari sau medici, vor achita contribuțiile sociale calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu raportate la sumele obținute din activități, ca până acum.* Cota pentru asigurările sociale de sănătate (CASS), stabilită de la 1 ianuarie 2018 la 10%, este datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau cu obligația de plată a contribuției.* Este eliminată excepția de la plata CASS pentru persoanele care au venituri din investiții sau alte surse dacă obțin și venituri din salarii sau pensii.* Cei care nu sunt exceptați vor plăti CASS dacă obțin venituri anuale care însumează cel puțin 12 salarii minime (adică 22.800 lei, la un salariu minim de 1.900 lei), din una sau mai multe surse de venituri, precum activități independente, cedarea folosinței bunurilor, din investiții (dobânzi, dividende etc.), activități agricole, asocierea cu o persoană juridică sau din alte surse.* Pentru aceste categorii de persoane, încadrarea în plafonul anual se realizează prin adunarea veniturilor pe tot anul realizate în anul fiscal precedent din activitățile enumerate anterior.* Dacă plafonul de 22.800 de lei a fost depășit, contribuabilul trebuie să depună ANAF, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600, în care va bifa că a depășit plafonul, urmând să achite contribuția CASS pentru 2018 în valoare fixă de 2.280 lei, plătită în 4 tranșe trimestriale.* Contribuția se calculează prin aplicarea cotei CASS de 10% la plafonul echivalent a 12 salarii brute minime, de 22.800 lei. Termenele de plată pentru fiecare tranșă, în valoare de 570 de lei, sunt 26 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 21 decembrie 2018.* Dacă, după însumarea veniturilor din activitățile enumerate obținute în anul 2017, suma rezultată se situează sub plafonul minim, nu există obligația depunerii declarației 600 și nu se plătește CASS în anul 2018.* În cazul repartizării de dividende în anii anteriori, pentru care a fost achitat impozitul, însă nu au fost ridicate de către asociați în anii respectivi, ci în anul 2017, suma depășind plafonul de 22.800 de lei, contribuabilul nu va achita CASS pentru 2018, întrucât baza impozabilă fusese declarată anterior anului 2017.- Angajații din sistemul public vor beneficia de vouchere de vacanță, până la 30 noiembrie 2018, în cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat.- Persoanele care părăsesc țara pentru o perioadă mai mare de 180 de zile într-un an trebuie să anunțe Fiscul cu 30 de zile înainte de plecare, depunând un formular de rezidență fiscal, în caz contrar riscând amenzi.- Indemnizația minimă de creștere a copilului se va majora de la 1.233 lei la 1.250 de lei, fiind schimbată raportarea acesteia la Indicele Social de Referință (ISR), în loc de salariul minim. Indemnizația minima e stabilită la echivalentul a 2,5 ISR, iar cea maximă la 8.500 de lei.Cele mai importante măsuri pentru companii care se aplică de la 1 ianuarie:- Pragul pentru microîntreprinderi în funcție de venituri se majorează de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, echivalent lei, raportat la cursul BNR din ultima zi a anului precedent. De asemenea, se abrogă toate excepțiile, precum cele privind ponderea activităților de consultanță de maxim 20% sau anumite categorii de activități desfășurate.* Leul a încheiat anul 2017 la un curs de 4,6597 lei/euro, astfel că plafonul pentru micro în 2018 va fi de 4.659.700 lei.* Microîntreprinderile vor fi impozitate tot cu 1% pentru cele cu minim un salariat și cu 3% pentru cele care nu au angajați.- Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) va fi plătită defalcat, în conturi separate, însă procedura se aplică doar în cazul anumitor companii.* Vor fi obligați să aplice sistemul “Split TVA” plătitorii de TVA aflați în insolvență sau cu obligații de plată TVA restante.* Celelalte categorii de contribuabili eligibili pot aplica sau nu plata defalcată a TVA, fiind opțional. Contribuabilii care aleg să aplice mecanismul vor plăti în acest an cu 5% mai puțin la impozitul pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor.* Cei care sunt înregistrați în scopuri de TVA, dar nu vor aplica sistemul, vor fi obligați să efectueze plata defalcat pentru achizițiile de la firmele care aplică sistemul.*Pragurile de îndarorare pentru care firmele sunt înscrise automat în sistemul “Split TVA” sunt de 15.000 de lei pentru contribuabilii mari, 10.000 de lei pentru cei mijlocii, iar pentru ceilalți, inclusiv persoane fizice, a fost stabilit la 5.000 de lei.- Plata contribuțiilor la pensii, sănătate și șomaj, a TVA și a impozitului pe profit și venit în același cont la Trezorerie a fost amânată cu 6 luni, de la 1 ianuarie la 1 iulie 2018. Astfel, contribuabilii vor vira în continuare contribuțiile la pensii, sănătate și șomaj într-un cont, iar TVA, impozitul pe profit și cel pe venit în alt cont.- ANAF va modifica din oficiu vectorul fiscal al angajatorilor, pentru a evita aglomerația la ghișee generată de obligația angajatorilor de a depune într-un termen foarte scurt declarația de mențiuni pentru înscrierea în vectorul fiscal, în urma schimbării sistemului de contribuții de la 1 ianuarie.- Contribuabilii vor depune declarațiile fiscale pentru obligațiile aferente lunii ianuarie exclusiv în format electronic.Măsuri cu impact în alte sectoare:- Taxele și impozitele locale pentru populație și firme se majorează cu până la 20% în mai multe județe (Suceava, Botoșani, Vaslui, Constanța, Bihor, Bacău, Buzău sau Arad), pe seama transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, în cazul terenurilor, clădirilor sau locurilor de veci din cimitire.- Autovehiculele grele, cu masa de cel puțin 12 tone, vor fi impozitate de către primării cu aproximativ 7% mai mult de la începutul acestui an.- Se modifică termenele de efectuare a inspecției tehnice periodice (ITP) la mașini. Cele noi vor efectua ITP la 3 ani după înmatriculare, iar cele mai vechi de 12 ani efectuează ITP anual. Defectele grave constatate trebuie reparate în cel mult 30 de zile.- În domeniul telecom, suprataxele aplicate serviciilor de roaming pentru consumul suplimentar după depășirea utilizării rezonabile a acestora în UE/SEE se vor reduce atât pentru serviciile de date (de la 7,7 euro/GB la 6 euro/GB), cât și pentru apelurile primite (de la 1,08 eurocenți/minut la 0,91 eurocenți/minut).* Volumul de date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără costuri suplimentare într-o perioadă de facturare (consumul rezonabil), stabilit de furnizori, crește cu circa 22% față de cel aplicat în a doua jumătate a anului trecut.- Piața energiei electrice se liberalizează total, astfel că orice consumator casnic poate alege furnizorul de energie electrică, indiferent de zona în care locuiește.* Prețurile reglementate la energie electrică sunt eliminate, fiind scoasă și cota de 10% reglementată de autoritatea în domeniu, care a fost redusă progresiv pe parcursul anului 2017, de la 30%.* Pentru a compensa această eliminare, prețurile la energia electrică scad la nivel național cu 0,34%, în medie, față de ultimul trimestru din 2017.sursa: www.digi24.ro