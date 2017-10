Măşti de protecţie pentru frontierişti şi vameşi împotriva contaminării cu gripa porcină

Măști de protecție pentru frontieriști și vameși împotriva contaminării cu gripa porcină

Polițiștii de frontieră și vameșii din județul Constanța au fost dotați cu măști de protecție, în contextul măsurilor luate pentru prevenirea extinderii în țara noastră a virusului gripal AH1N1 - cunoscut ca virusul gripei porcine. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța a precizat: „În cursul zilei de miercuri, 6 mai, am distribuit polițiștilor de frontieră și vameșilor o primă tranșă de măști, aproximativ 350 de bucăți. De asemenea, a fost asigurat echipamentul de protecție pentru personalul medical care ar urma să intervină în depistarea și transportul pacienților suspectați de contaminare cu virusul gripal”. Mihaela Dinisov a mai arătat că medicii țin legătura cu oamenii legii aflați la punctele de trecere a graniței, pentru a interveni într-un timp cât mai scurt. „În zonele îndepărtate, precum este cazul Ostrovului, am apelat la sprijinul asistenților comunitari. Totodată, la sediul Direcției de Sănătate Publică a fost organizat serviciul de permanență, în care au fost incluși medicii epidemiologi. Pe site-ul instituției am postat informații despre virus, pentru a avea acces toate cadrele medicale, inclusiv medicii de familie”, a adăugat adjunctul DSP. La nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase a fost completat stocul de antivirale, după ce au ajuns 500 de cutii cu această substanță de la Ministerul Sănătății. Atent monitorizate sunt și ambarcațiunile care ajung în Portul Constanța, cât și aeronavele care aterizează pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar pasagerii care vor sosi din zonele afectate vor completa chestionare privind starea de sănătate.