MASACRUL din Marea Neagră

Primăvara, vântul dinspre est aduce la mal leșurile delfinilor căzuți victime pescarilor din zonă. Numai în ultimele zile pe plajele de pe litoralul românesc au fost găsite cadavrele a 18 delfini morți, jumătate fiind descoperiți în week-end. Toți au murit din aceeași cauză: asfixiați ca urmare a prinderii în plasele pescarilor. Delfinii au fost găsiți de voluntarii Societății de Explorări Oceano-grafice și Protecția Mediului Marin „Oceanic Club” de-a lungul întregii regiuni costiere românești și erau marsuini și subadulți de afalini. „În toate cele 18 cazuri cauza morții a fost aceeași, asfixia ca urmare a prinderii lor în unelte de pescuit de tip setcă sau ohană”, a declarat biologul Răzvan Popescu Mirceni, președintele S.E.O.P.M.M. „Oceanic Club”. Prinși în plasele pescarilorConform acestuia, „scenariul” se repetă la fel ca în anii anteriori, delfinii eșuând primăvara și la începutul verii din cauza plaselor pescărești, în multe cazuri acestea fiind pierdute și abandonate în Marea Neagră. Echipa „Oceanic Club” continuă atât un program de cercetare privind cauzele eșuării delfinilor, cât și evaluarea stării de sănătate a populațiilor de cetacee pe baza necropsiei cadavrelor ajunse pe plajele românești. „În cadrul planului de intervenție adop-tat pentru anul 2012 am prevăzut continuarea acțiunilor de identifi-care, recuperare, distrugere a plase-lor de pescuit pierdute sau aban-donate în mare’”, a mai spus reprezentantul S.E.O.P.M.M. Peste 100 de delfini morți în 2011Pe parcursul acestei luni, la inițiativa prestigioasei facultăți franceze Ecole Nationale Vétéri-naire d’Alfort, în cadrul „Oceanic Club” doctoranda Anne-Claire Le Corre desfășoară un stagiu de practică în specializarea patologia cetaceelor.În 2011, peste 100 de delfini au murit pe plajele românești din cauze asemănătoare. Statistica este cu atât mai îngrijorătoare cu cât situația se repetă an de an și nicio autoritate nu se implică în salvarea mamiferelor.