Masă îmbelşugată de sărbători. Cât ne costă ospăţul de Crăciun

Eternele metehne

Romanu' prost si tipicar, sa umple masa si matzu la greu pana ajunge la spital, or sa fie stiri din astea 100%, intrebi genul asta de oameni ce se sarbatoreste de Craciun iti vor raspunde porc, racitura, carnati nu Nasterea Domnului. Nu e cazul tuturor, normal, nu degeaba suntem printre primele tari la aruncat mancare la gunoi, pai unde sa bagi frate atata? 4-5 feluri de mancare la o masa in decurs de 3 ore daca te duci in vizita la cineva obsedat de traditiile astea, zici ca te duci la o competitie. Oameni sariti de pe fix, nu se poate sa mancam normal, trebuie sa vomitam ca altfel nu e Craciunul.