MĂRTURISIRI INCREDIBILE ALE UNUI MEDIC, ÎN SCANDALUL LIPSEI IMUNOGLOBULINEI: "Un adolescent a încercat să se sinucidă și celălalt vrea să facă acelaşi lucru"

nenorocitii in halate albe...

da, de ce nu vorbeste nimeni de spaga uzuala din spitale, de costul unei operatii, de nesimtirea halatelor alebe, indiferenta lor fata de pacienti.... din 10 angajati , 8 ar trebui impuscati in cap, caci oricum indiferent de spaga, sau culpa medicala , sunt achitati in justitie... an de an sanatatea are un buget enorm, din care peste jumatate este furat... de ce draq platim atatea institutii ale statului, gen dna, pol economica, diicot, etc, daca nu sunt in stare sa isi faca treaba ? de ce toti romanii cauta un loc de munca la stat, adica, unul cald, unde nu conteaza competenta, ci recomandarea si spaga ???