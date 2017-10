Mărţişoare şi cadouri personalizate, realizate de tineri cu dizabilităţi sau seropozitivi

Mărțișoare și cadouri personalizate, realizate de tineri cu dizabilități sau seropozitivi

Fundația „Alături de Voi” România, Centrul Constanța, a lansat ieri colecția de primăvară-vară Util Deco. Expoziția, prezentată la parterul City Park Mall, a cuprins obiecte realizate de persoane cu dizabilități sau seropozitive, în cadrul unității protejate Util Deco. Nu au lipsit mărțișoarele, felicitările cu inimioare, cadourile de Dragobete precum lumânărele în formă de inimă, eșarfe colorate și tricouri personalizate. În colecție au mai fost prezentate și lenjerii de pat cu motive florale și fețe de mese multicolore. Toate produsele expuse au fost de vânzare, la prețuri modice, și sunt disponibile, în continuare, în magazinul virtual de la adresa www.utildeco.ro. De asemenea, pentru a sărbători Dragobetele, tinerii îndrăgostiți au fost invitați să dezlege o integramă uriașă, în formă de inimă, integrama iubirii, realizată în beneficiul ADV de către integramistul Alexandru Toth. La final, tinerii au primit câte un pliant cu informații despre pericolul HIV și SIDA și câte un prezervativ. „Scopul evenimentului a fost aducerea în prim-plan a produselor noi realizate în unitatea protejată autorizată Util Deco, secție internă a Fundației „Alături de Voi” România, și de a face cunoscut un model de integrare profesională tinerilor cu dizabilități”, a declarat Mirela Ivan, directorul centrului Constanța, ADV România. Europa le dă bani, statul îi ia Unitatea protejată autorizată Util Deco, cu ateliere în Iași, Târgu Mureș și Constanța, este secție internă a Fundației „Alături de Voi” România și are angajate persoane cu handicap, beneficiari ai organizației, tineri infectați cu HIV în anii 1987-1992 în spitalele din România și ajunși acum la vârsta integrării pe piața muncii. Fiecare comandă și produs realizat de acești tineri și cumpărat de noi susține, implicit, locul de muncă al unei persoane cu handicap, fiind nu numai o afacere, ci și un act de responsabilitate socială. În acest moment, Util Deco are la Iași ateliere de legătorie-tipografie-multiplicare, de artă meșteșugărească și pictură, servicii de organizare evenimente speciale, la Târgu Mureș ateliere de confecționare lumânări și producție/creație IT, și la Constanța ateliere de croitorie și de multiplicare și creație materiale publicitare. Unitatea protejată autorizată este structura lucrativă în care minimum 30% dintre angajați sunt persoane cu handicap, la Util Deco 80 % dintre angajați având acest statut. În unitatea constănțeană sunt angajați șase tineri cu diferite dizabilități sau seropozitivi. Aceștia sunt în pericol de a-și pierde locul de muncă, din cauza birocrației românești. „În această perioadă întâmpinăm unele dificultăți financiare, deoarece sunt întârzieri mari cu fondurile. Noi avem un proiect, din 2008, cu finanțare europeană, dar care este monitorizat de către instituțiile statului. Și, în ultimul timp, nu au mai ajuns la noi banii din programul respectiv. Am trimis mai multe scrisori, către ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, și primul ministru Emil Boc, dar, deocamdată, nu avem niciun răspuns”, a precizat Mirela Ivan.