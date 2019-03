Marius Budăi, despre legea pensiilor: Până la 30 septembrie vom termina de implementat legea







"Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si-a facut datoria si a dat aprobarea doamnei premier si al majoritatii parlamentare, o ordonanta de urgenta prin care a modificat legea 61 pe 1993, legea 448 pe 2006, cele 2 legi care reglementeaza in prezent plata acestor drepturi catre copii. Totusi nu se poate implementa aceasta masura de la 1 martie neavand bugetul promulgat. Speram ca in cel mai scurt timp avem buget, putem demara investitiile, sper sa putem majora alocatiile copiilor, si sa ne putem duce la indeplinire ceea ce ne am propus prin acest buget ambitios din acest an. Stim cu totii ca sunt sume consistente suplimentare la investitii, consistent suplimentare la bugetul ministerului sanatatii, consistent suplimentare la bugetul ministerului educatiei. Noi ne dorim sa dezvoltam Romania, ne dorim mai mult de atat, ne dorim sa ne aducem acasa romanii nostri care lucreaza in alte tari din ue", a punctat Marius Budăi la România TV.



"Pana in luna septembrie, nu octombrie, noi trebuie sa implementam legea pensiilor. Așa cum scrie in lege, de la 1 octombrie 2018 timp de 12 luni, pana la 30 septembrie 2019 vom implementa aceste masuri. Vom termina de implementat legea. Vom pune in plata noile cuantumuri pentru aceste persoane. De la 1 septembrie va intra in viguare si noul punct de pensie de la 1100 la 1265 de lei. Noi suntem pregatiti. Tot ce se intampla cu aceste amanari ale legii pensiilor, ale legii bugetului se rasfrange asupra romanilor dar si asupra colegilor mei, se va comprima timpul din casele de pensii si va trebui ca efortul sa fie mult mai mare. Am discutat cu mare parte din ei. Saptamana viitoare ma voi intalnii cu toti directorii din cadrul Casei Nationale de pensii si a Agentiilor Judetene de ocupare a fortei de munca. Cu fostii mei colegi si vom discuta de la profesionist la profesionist ce vom avea de implementat. Voi veni cu rugaminte, sunt sigur ca inca o data vor pune umarul si vom realiza si aceste deziderate ale nostre".



Au gasit o alta categorie pe care sa o foloseasca in scopuri politice si anume invalizii, orfanii, veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi, spune ministrul Muncii.



"Haideti sa vedem ce inseamna inghetare. Ai nostrii colegi nu mai stiu sa iasa din logica taierilor si a inghetarilor. Indemnizatia de veteran de la 1 ianuarie pentru gradul 1 de invaliditate a fost majorata de la 259 de lei la 1500 de lei, de 6 ori. De la 231 de lei la 1000 de lei. De la 196 de lei la 900 de lei. Pentru vaduve de la 161 de lei la 600 de lei. Vi se pare ca este inghetare. Nu inteleg. Colegii nu mai ies din logica taierilor. Imi e groaza cand vor reveni la guvernare daca pentru ei cand majorezi cu 500% inseamna inghetare. Au fost majorate cum sa vb de inghetare. Sa mai folosim o noua categorie sociala in lupta noastra politica de dragul de a obtine, nu stiu ce, voturi cu siguranta nu vor obtine. Un invalid de razboi cand il va auzi pe un coleg din Opozitie ca spune ca i-a inghetat indemnizatia cand in loc de 259 de lei primeste 1500. De la 259 la 1500 este, nu pot sa inteleg.



O sa fac mereu aceasta clarificare. Noi nu ne laudam doar spunem ce realizam noi ca guvern. Este munca noastra dar si a tuturor romanilor. Eu personal, daca imi permiteti sa folosesc o expresie, raman interzis la astfel de declaratii. Cum poti fi atat de josnic. El si-a facut datopria pentru tara si vede ca in decembrie avea 259 de lei si in ianuarie vede ca are 1500 de lei. Tu ii spus ca de la 1 ianuarie au incgetat indemnizatiile. Ma mir ca nu au spus ca le-am taiat si nu le mai dam. Iata ca din pacate, nu stiu ce consultanti au dar sa folosesti persoane cu dizabilitati, pensionari, veterani de razboi in jocul politic. Eu cu groaza ma gandesc cand vor veni ei la guvernare".



Sume virate catre Pilonul 2 de pensii



"In anul 2008 suma de 1,05 miliarde lei. In 2009 s-au virat 1,30 miliarde lei. In 2010, 1.63 miliarde lei. In 2011 2,07 miliarde. In 2012 2,60. In 2013 3,19 miliarde. In 2014 s-au virat 3,27 miliarde lei. In 2015, 5.09 miliarde. In 2016, 6.01 miliarde lei. In 2017 7,43 miliarde lei. In 2018 7,75. Prognoza pentru 2019 este de 8,65 miliarde lei.



Nu mai inteleg. Ce am citi sunt cifre publice. De la an la an s-a majorat cifra pentru ce insemna aceasta virare catre pilonul 2. Eu am spus in campanie, eu lucrez cu cifre de mult si este expresia mea preferata: Cifrele nu fac politica!



Iata ca o alta miniciuna este demascata", a mai spus Marius Budai.







sursa: romaniatv.net