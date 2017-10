Maritimo a împlinit trei ani. Cum a fost sărbătorit

În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, Maritimo a împlinit trei ani de existență la malul mării. Peste 100.000 de clienți au trecut pragul centrului comercial în cele trei zile de sărbătoare.Directorul de marketing al centrului comercial, Marius Rusescu, este de părere că succesul evenimentului demonstrează relația deosebită pe care Maritimo a dezvoltat-o cu vizitatorii și clienții săi în cei trei ani de când oferă servicii complexe. „Avem evenimente în fiecare weekend și încercăm ca toți vizitatorii noștri să se simtă cât mai în largul lor. Evenimentul aniversar a fost unul deosebit și încercăm să-l celebrăm în fiecare an la cel mai înalt nivel. Am avut un weekend aniversar cu trei zile de activități, dar și concerte cu două dintre cele mai de succes formații de la această oră din România. În fiecare an, încercăm să avem evenimente reușite, nu neapărat la ocazii aniversare, ci cu fiecare prilej posibil. Există o constanță a vizitatorilor atât iarna, cât și vara, atât în weekend, cât și în cursul săptămânii, iar împreună cu chiriașii noștri încercăm să oferim o paletă diversificată de servicii, astfel încât constănțeanul să se simtă cât mai bine. Am pregătit și ceva special pentru Halloween și invităm constănțenii să fotografieze decorul nostru special de Halloween”, a declarat Marius Rusescu.Considerat cel mai mare centru comercial din orașul Constanța și din regiune, Maritimo găzduiește peste 120 de spații comerciale, cu unul dintre cele mai bune mixuri de branduri. Maritimo Shopping Center are parcare interioară și exterioară de mari dimensiuni, gratuită, cu peste 2.400 de locuri. În mai puțin de un an, din octombrie 2013 și până în septembrie 2014, peste 7.800.000 de oameni i-au trecut pragul, cu 8 la sută mai mult decât în anul anterior.