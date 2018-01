Marinarii şi pensiile lor. Furtuni, piraterie şi un subiect tabu: "Diurna nu se impozitează!"

Marinarii și pensiile lor. Furtuni, piraterie și un subiect tabu: "Diurna nu se impozitează!"

Interes major pentru seria articolelor dedicate marinarilor, publicate în edițiile online ale ziarului „Cuget Liber”. Totul a pornit de la declarațiile fostului comandant de cursă lungă Stelian Ursu, care deplânge situația dramatică prin care trec mulți foști marinari cu funcții de comandă din Marina Comercială, ajunși să aibă pensii de mizerie.Articolele „Am fost aruncați în cea mai mare mizerie socială, nu avem bani nici de medicamente!”, „Impozit pe veniturile marinarilor? Prin furtună treci cu tot echipajul, nu doar cu brevetații!”, „Fost comandant de navă: După 36 ani de cotizare, 23 ani efectiv pe mare - pensie 1.000 de lei fix!!!” au generat o vie polemică, din care actualii navigatori ar trebui să tragă învățăminte.XXXTotul este foarte clar pentru noi. Marinarii care au pensii plătite de companii de stat, puțin anterior nouă, actualii, care ne plătim în particular, au aceste pensii tot mizerabile comparativ cu alții care au făcut mai puțină muncă de periculozitate decât noi... furtuni, zone de piraterie, mărfuri periculoase, întreținerea navei, șantiere cu condiții foarte proaste, zone climaterice foarte diferite de la o zi la alta...Cei care nu plătesc cotizațiile la stat nu au cum să obțină pensii mari. Nici noi, cei care plătim foarte mult, nu știm ce pensii vom avea peste ani. Din păcate, foarte mulți colegi și foști studenți nu își plătesc cotizațiile la stat, nu au pensii private și sunt încadrați cu salariul minim pe economie. Un subiect tabu: „Diurna nu se impozitează!”. Adică un comandant are un salariu minim pe economie și o diurnă de 14.000 USD! Pensia va fi aferentă sumelor plătite la stat. Care e problema? Să vă relatez o situație, când un ofițer șef electric nu era asigurat, a beneficiat de asigurarea medicală a soției sale și apoi a venit Curtea de Conturi la medicul de familie, i-a imputat serviciile medicale suportate de către stat. A plătit din buzunar medicul de familie! Caz real! E normal așa ceva? În final, cred că fiecare navigator trebuie să se gândească din timp la vremurile grele, la zilele când nu va mai putea pleca pe mare și să își ia măsuri, adică să cotizeze la pensiile de stat sau private. A cere statului pensii mari, când nu ai cotizat aproape cu nimic o viață întreagă, nu e corect!XXXÎn ceea de privește ideea unui navigator, care îi îndemna pe marinari (nebrevetați sau fără funcții de conducere) să își creeze propria organizație - „Jos ochelarii de cal, mobilizați echipajul de gloabe dezbinate”! -, sunt păreri pro și contra, în episodul de astăzi prezentând punctul de vedere de mai jos.Nu prea ai cu cine te asocia. Eram pe „Crișana”, cu cdt. Trifu, unul din comandanții care fura la mâncare din plin. Am început cu toții să vociferăm în careu, am decis să mergem la comandant și am plecat de la puntea 2 spre comandant 7 persoane. Când am ajuns la puntea 4, Trifu aștepta în ușă. A întrebat ce se întâmplă, iar eu, care eram primul, am început să-i explic că noi suntem nemulțumiți, la care el a intrebat: Care noi? Când m-am întors, în spatele meu nu mai era nimeni... Așa că Trifu mi-a făcut raport, că instig echipajul și mi-a făcut debarcarea.Pe de altă parte, nu pot înțelege de ce trebuie să înființăm organisme separate? Toți am băut apă din același tanc și toți am tremurat de frica Securității și a Miliției. Haideți să fim și acum uniți cum eram când scoteam buful din port. Atunci era foarte frumos, ne unea nevoia, acum ne-am dezbinat, pentru că nu mai vii cu buf, vii cu teșchereaua plină de bani și nu mai ai de ce te uni.XXX„Sistemul pensiilor publice bazate pe punctaj ne-a aruncat în cea mai mare mizerie socială, fără posibilități de supraviețuire, nici chiar medicamentele necesare nu le putem procura!”. Aceasta este declarația terifiantă a comandantul de cursă lungă Stelian Ursu, făcută în timpul întrunii de la București, la care au participat o delegație a Ligii Navale Române, alcătuită din comandanții de nave maritime Stelian Ursu, Mircea Bulgăr și Cherim Nejmedin, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale și deputatul George Vișan.