Marinarii, îndemnaţi să îşi creeze propria organizaţie. "Jos ochelarii de cal, mobilizaţi echipajul de gloabe dezbinate"!

Marinarii, îndemnați să își creeze propria organizație. "Jos ochelarii de cal, mobilizați echipajul de gloabe dezbinate"!

Interes major pentru seria articolelor dedicate marinarilor, publicate în edițiile online ale ziarului „Cuget Liber”. Totul a pornit de la declarațiile fostului comandant de cursă lungă Stelian Ursu, care deplânge situația dramatică prin care trec mulți foști marinari cu funcții de comandă din Marina Comercială.Articolele „Am fost aruncați în cea mai mare mizerie socială, nu avem bani nici de medicamente!”, „Impozit pe veniturile marinarilor? Prin furtună treci cu tot echipajul, nu doar cu brevetații!”, „Fost comandant de navă: După 36 ani de cotizare, 23 ani efectiv pe mare - pensie 1.000 de lei fix!!!” au generat nu numai sute de comentarii, ci și idei constructive.Una dintre acestea, la care subscriu personal, este de fapt un îndemn adresat nebrevetaților și celor care nu au deținut funcții de conducere. Sunt marinari care au evidențiat faptul că s-a ridicat doar problema pensiilor foștilor comandanți, nu și a pensiilor lor. Da, așa este, pentru că structura respectivă a vorbit doar în numele comandanților.Deci, dragi marinari, sfatul meu este să vă organizați, să vă constituiți singuri un organism care să vă reprezinte interesele și care să intre în dialog cu reprezentanții ministerelor de resport, cu factorii decidenți, așa cum s-a întâmplat în cazul comandanților.Și vă dau un singur exemplu de organizare: Liga Militarilor Profesioniști, care, în ciuda tuturor obstacolelor, reușește cu succes să apere interesele soldatului de rând. Pe același model, și marinarii se pot organiza. Costurile legate de înființarea acestui for nu cred că ar reprezenta un impediment. Cineva dintre voi trebuie să preia inițiativa și veți vedea că, pe parcurs, mulți se vor alătura.Iată câteva puncte de vedere transmise de marinari:: „Dar de ce plâng jupânii care au fost mulți ani la comanda navei cu diurna... pe care nu o mai comentez! De ce nu se plâng nebrevetații?”: „Îți răspund eu de ce se plâng jupânii. Cât au fost pe vapor, noi, «negrii», pentru ei eram dați la rahat, iar acum nu le convine să se alinieze cu pensia cu noi, «negrii». Probabil că au rămas cu gândul de pe vapor. Nu vor să accepte că orice cal de curse tot o gloabă ajunge”.: „LIGA NAVIGATORILOR MARITIMI PE MĂRILE ȘI OCEANELE LUMII”, o ligă ce trebuie înființată cu statut de sine stătător și nu sub tutela LIGII NAVALE. Așa vom avea o putere juridică, dar și navigatorii trebuie să înțeleagă că trebuie să se alăture acestei idei”.„Nu sunt sigur că punctul meu de vedere va fi acceptat și de «jupâni» și de «negri», pentru că îl consider a fi al unui marinar BOTEZAT CU APĂ DE MARE. Tovarăși, este timpul să recunoaștem că toți, odată ajunși la pensie, formăm același echipaj, de GLOABE DEZBINATE. Este de prisos să ne plângem de rădăcinile SLN, de alte organizații care chipurile vroiau să ne reprezinte. A fost și este doar praf în ochii noștri acoperiți de ochelarii de cal pe care i-am purtat. Nu am făcut nimic concret care să ne apere interesele și viitorul. După 89, toți au ieșit în stradă să-și ceară drepturile vitregite în perioada comunistă, mai puțin noi. De ce oare? Pentru faptul că noi, care vedeam și 2 metri sub orizont, abia mai vedeam pe unde mai călcăm, orbiți fiind de relaxarea vamală din anii imediat următori lui 89. Vă aduceți aminte că se cărau bunurile admise legat la intrarea în țară, cu remorca, că 4 baxuri de țigări era limita maximă admisă? Toate astea ne dădeau impresia că am câștigat și, visători fiind, credeam că România este țara laptelui și a mierii... așa, ca toată lumea bună și credulă, fără să realizăm că dușmanii noștri de odinioară, Miliția și Securitatea, lucrau și ne lucrau braț la braț cu noi. Ăștia am fost noi atunci, Armăsarii, cu sau fără brevete. Sigur a venit timpul să mobilizăm acest echipaj de gloabe dezbinate și să vedem ce este de făcut pentru «jupâni» și «negri», este timpul să dăm jos ochelarii pe care-i menționam, și dacă nu reușim, pune-ți mâna pe umărul celui din față și urmează-l. O parte din colegii noștri se mișcă și se pare că în direcția bună, hai să-i sprijinim, poate va răsări soarele și la noi”.XXX„Sistemul pensiilor publice bazate pe punctaj ne-a aruncat în cea mai mare mizerie socială, fără posibilități de supraviețuire, nici chiar medicamentele necesare nu le putem procura!”.Aceasta este declarația terifiantă a comandantul de cursă lungă Stelian Ursu, făcută în timpul întrunii de la București, la care au participat o delegație a Ligii Navale Române, alcătuită din comandanții de nave maritime Stelian Ursu, Mircea Bulgăr și Cherim Nejmedin, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale și deputatul George Vișan.Subiectul discuțiilor a fost revizuirea legislației pensiilor în domeniul naval, precum și