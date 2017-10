Maricica Dumitru a sărbătorit 40 de ani de muncă la „Cuget Liber“

Zilnic ne vedem cuvintele scrise pe hârtie datorită ei și a colegilor ei din tipografie. De 40 de ani, este mașinist la tipografia „Cuget Liber”, iar colegii au ținut neapărat s-o celebreze cum se cuvine. O diplomă de onoare, o minipetrecere dată în cinstea ei la locul de muncă și multe gânduri de sănătate și de bine pentru Mariea Dumitru, din partea Cuget Liber SA. Lucrează de la vârsta de 17 ani în tipografia „Cuget Liber”. Din 1969. Anii au trecut, momentele fericite au fost marcate, cele triste uitate, însă ziua de ieri a fost, pentru Maricica Dumitru, una specială. La 40 de ani după ce a călcat prima dată în tipografia „Cuget Liber”, Robert Bak, directorul general al societății, i-a înmânat o diplomă de onoare pentru devotamentul arătat societății, a trecut în revistă meritele Maricicăi Dumitru și i-a urat mulți ani cu sănătate. „În această săptămână am aflat cu mândrie imensă că un angajat sărbătorește o vârstă impresionantă - 40 de ani de muncă la „Cuget Liber”. Conducerea vă mulțumește pentru efortul depus la locul de muncă în tot acești ani, pentru prosperitatea societății. Numărul anilor nu este întâmplător, ei reprezintă cinstea, corectitudinea și profesionalismul de care ați dat dovadă în întreaga carieră dedicată exclusiv tipografiei”. În aplauzele colegilor de muncă, doamna Maricica, așa cum este cunoscută la locul de muncă, a primit, surprinsă și plină de emoție, diploma de onoare din partea societății pentru întreaga carieră de tipograf. A fost o surpriză plăcută pentru ea, mai ales că nu s-a așteptat. „Vreau să mulțumesc colegilor că m-au suportat atâția ani, seniorilor mei care m-au format și, în continuare, o să vă las înlocuitorul meu, pe fiica mea, Mariana Băcioiu, și sper să facă cinste și să muncească așa cum am făcut-o eu, 40 de ani și poate mai mult. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru surpriză”, a declarat, plină de emoție, doamna Maricica după ce i-a fost înmânată diploma de onoare. Diplomă de onoare pentru 40 de ani de carieră în tipografie Surpriza nu a deschis râul lacrimilor Maricicăi, însă uimirea ei a fost mare, ca și a colegilor de altfel, care nu au știut ce anume se celebrează. Se gândeau că poate se apropie 1 mai, că este o atenție a conducerii, în niciun caz nu le-a trecut prin minte că toate pregătirile sunt pentru un tipograf. Cei care au știut au tăcut și au pregătit în mare taină diploma, buchetul de flori și petrecerea dată în cinstea ei. Doamna Maricica s-a calificat ca mașinist la „Cuget Liber”, a îndrăgit locul de muncă și nu l-a mai părăsit niciodată. Astfel a adunat 40 de ani în slujba litere-lor. Deși este ieșită la pensie de doi ani, a cerut să lucreze în continuare, nu știe nici ea până când. „Voi mai sta atâta timp cât societatea crede că mai are nevoie de mine”, mărturisește sărbătorita. În prezent, Maricica Dumitru are 57 de ani și ar mai lucra tot atâția, dacă ar putea: „Am lucrat numai în tipografie, ca mașinist, în condiții grele, și mi-a plăcut foarte mult. Acum este foarte bine, dar am prins vremuri în care am lucrat cu plumb, cu cerneală, acum se lucrează în condiții bune cu noua tehnologie”, ne spune Maricica Dumitru. Momente de suflet la tipografie au fost multe: de fiecare dată când a fost promovată, când a împlinit 20 de ani de tipografie, apoi 30 și acum 40 de ani în slujba tiparului. Valentin Rorman este unul dintre colegii doamnei Maricica și are numai cuvinte de laudă și de recunoștință la adresa ei: „Și-a ajutat mereu colegii, am colaborat bine cu ea și mi-a făcut plăcere s-o am șefă. Este un bun conducător, cu inițiativă și un exemplu pentru noi toți. Îi dorim multă sănătate și să rămână cât mai mult timp alături de noi”.