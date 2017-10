O fetiță din Mangalia are nevoie de ajutorul nostru

Maria riscă să rămână paralizată dacă nu se operează urgent în Thailanda!

Copila, în vârstă de 12 ani, nu poate vorbi, merge foarte greu, ajutată de ghetele ortopedice și nici măcar nu poate să mestece mâncarea. Mai mult decât atât, există momente, în timp ce doarme, când intră într-o stare asemănătoare comei, care îi poate pune viața în pericol. Părinții au mers pe la toți medicii, în încercarea lor disperată de a-i oferi Mariei o viață cât de cât aproape de una normală. Au mers chiar și până în China, unde fetița a primit 10 implanturi de celule stem, cu ajutorul cărora a înregistrat progrese destul de mari.Pentru a spune „mama”, pentru a mesteca sau a putea merge singură, Maria are nevoie de alte implanturi cu celule stem, intervenție care se poate face numai la Clinica „Better Being” din Bangkok, Thailanda, însă familia nu mai are cu ce să le mai plătească. Au dat tot ce au avut, au cerut ajutor peste tot pentru a-și ajuta copila, însă au ajuns la limita puterilor și ar fi păcat să renunțe tocmai acum. În sprijinul familiei Franga a venit Asociația „Sal-vează o inimă”, care a demarat de urgență campania de strângere de fonduri, pe platforma: https://salveazaoinima.ro/campaigns/maria-fraga/, unde oamenii cu suflet pot dona cu ajutorul unui card de credit sau prin Paypal. Totodată, pot dona și prin SMS, suma de 2 euro, la 8832, cu textul „Maria”.„Acum un an, Asociația «Salvează o inimă» a reușit strângerea fondurilor necesare pentru un caz asemănător, Nicolas Gălățanu, care a fost operat la aceeași clinică din Thailanda. Băiețelul, pe atunci în vârstă de cinci ani, suferea de o cumplită maladie care îi atrofia progresiv toți mușchii, iar la un an de la intervenția chirurgicală, Nicolas are o evoluție foarte bună a stării de sănătate și familia lui este foarte fericită”, declară Gabriela Ceobanu, psihologul Asociației „Salvează o inimă”.Asociația „Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să salveze, până în prezent, peste 60 de copii cu malformații grave. La cam-paniile umanitare organizate de asociație, s-au alăturat peste 50.000 de persoane și companii românești și internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații de peste 500.000 euro.