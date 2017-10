Marele premiu la jocul Loto 6/49 depăşeşte 4,1 milioane de lei

Marele premiu la jocul Loto 6/49 depășește 4,1 milioane de lei

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marele premiu la jocul Loto 6/49 este de 4.114.285,17 lei, respectiv peste 944.600 euro, în timp ce la jocul Noroc este de 2.858.853,6 lei (aproximativ 656.000 euro), iar la jocul 'Joker', la categoria I, reportul depășește 3.954.315,86 lei (aproximativ 908.000 euro), a anunțat vineri Loteria Română.Potrivit sursei citate, la categoria I a jocului Noroc Plus, se înregistrează un report în valoare de 126.773,64 lei.În urma tragerii loto de joi, 9 februarie, la jocul Loto 5/40 la categoria I s-a înregistrat un câștig în valoare de 436.784,32 lei, obținut pe un bilet jucat la agenția 29-20 din Ploiești.Noile trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 și Noroc vor avea loc duminică, 12 februarie, în emisiunea ''Lozul cel Mare''.Tot duminică va avea loc și cea de-a II-a etapă a jocului 'Bila de 100.000 de lei', unde vor fi prezenți în direct cei trei câștigători desemnați duminica trecută în cadrul emisiunii 'Lozul cel Mare'. De asemenea, vor fi desemnați prin tragere la sorți alți trei concurenți la jocul 'Bila de 100.000 de lei'.În prima lună a acestui an, Loteria Română a acordat la toate jocurile automatizate pe care le organizează peste 675.000 de premii, în valoare totală de peste 14,4 milioane euro.