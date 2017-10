Marea schimbare la faţă a Peninsulei

10

Spatii verzi

Sunt curios, ce inseamna amenajarea de spatii verzi in zona peninsulei. Probabil, maxim 3 copaci. In zona Badea Cartan, dupa ce s-a asfaltat, betonat pentru a face parcari fara numar, pe ultima portiune de pamant disponibila, de langa sala sporturilor, se fac masurari pentru a construi, probabil, o noua cladire. Il felicit pe proiectantul sef, care se ocupa cu amenajarea spatiilor verzi in orasul Constanta, pentru ambitia de a reduce la minim vegetatia urbana. Probabil, pentru domnul Mazare, trei copaci sunt o padure !