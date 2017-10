Marea Neagră revine la viaţă. Specii dispărute de peşti repopulează marea

4

Ineptie fara limite!

Autoritatile constantene au gasit un "izvor" de bani de la CE si anunta public ca va incepe delapidarea acestora. Speciile de pesti, care or fi acelea, au aparut in mod miraculos pentru ca MIZERABILII din conducerea organizatiilor fictive sa poata delapida fonduri. Aici nu ne referim la furtul direct, ci indirect, prin salarii, actiuni fara rost, studii falsificate, etc.