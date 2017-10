Marea Neagră, cea mai deteriorată mare a planetei

În ultimele decade ale secolului XX, Marea Neagră a suferit deteriorări puternice ale condițiilor de mediu, din cauza eroziunii costiere, eutrofizării, insuficientei tratări a apelor uzate, pierderi de habitate și management neadecvat. Diversitatea biologică a scăzut dramatic. Au avut loc accidente ale unor nave petroliere care au dus la poluarea cu petrol, cu consecințe dramatice. În Cartea Roșie a Mării Negre, unde se inventariază speciile rare, periclitate sau vulnerabile, apar 43 de specii de plante, 29 specii de crustacee, cinci specii de pești (ex. sturoni), șase specii de mamifere (ex. delfinii). Conform raportului de supraveghere GEF (Global Environmental Facility) din 1992, Marea Neagră este considerată cea mai serios degradată mare a planetei. Corectarea celor câteva decenii de utilizare excesivă a resurselor Mării Negre este un deziderat care necesită eforturi uriașe din partea tuturor factorilor de decizie ca și a publicului larg din regiunea Mării Negre. Acțiuni internaționale concertate, cum este Programul de Mediu pentru Marea Neagră, finanțat de GEF, a dus la unele îmbunătățiri modeste locale, dar a permis realizarea cadrului de stabilire a strategiilor regionale, naționale și locale, precum și a strategiilor de coordonare.