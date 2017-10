Mare Nostrum ne prezintă ariile protejate din zona costieră

Ariile protejate din zona costieră sunt pentru constănțeni o mare necunoscută. Pornind de la această premiză, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum” a plecat la drum, în urmă cu doi ani, cu un proiect ambițios, prin care să ne prezinte unele dintre cele mai frumoase zone ale județului nostru.Este vorba despre proiectul „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, implementat în parteneriat cu The Black Sea NGO Network, din Bulgaria și alte trei organizații neguvernamentale din Ucraina, Georgia și Moldova: Black Sea NGO Network, Black Sea Odessa Branch of the Ukrainian Environmental Academy of Science, Odessa, Ukraine; Community Foundation “Sustainable Development of Cahul”, Moldova, Black Sea Eco Academy, Georgia. Obiectivele specifice ale proiectului au fost dezvoltarea și promovarea a 20 de trasee interpretative realizate în ariile protejate din jurul Mării Negre și crearea unei structuri funcționale transnațională care poate interpreta biodiversitatea, geodiversitatea și aspectele culturale din zona de proiect. „Rezultatele proiectului s-au concretizat în realizarea a patru trasee interpretative în Dobrogea: «Stejarul - martorul tăcut al naturii» la Canaraua Fetii, «Întâmplări din trecut întipărite în piatră» în Cheile Dobrogei, «Povestea firului de iarbă» pe Dealul lui Allah (Allah Bair) și «Dobrogea în câțiva pași» din apropierea Mănăstirii Ioan Casian”, explică Cecilia Pătrăhău, purtătorul de cuvânt al „Mare Nostrum”. Cu acest prilej au fost create și amplasate 20 de panouri interactive, au fost descrise 80 de puncte interpretative și un film documentar de promovare. De asemenea, a fost organizată o școală de vară cu o durată de două zile pentru instruirea a 49 de persoane cu privire la metoda interpretării naturii.„Scopul proiectului este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, inclusiv activitatea umană și efectele ei. Durata proiectului a fost de doi ani, iar costul său total este de 396.912 euro, cu finanțarea Uniunii Europene, prin Joint Operational Programme «Black Sea Basin 2007 - 2013». Motto-ul proiectului este «Natură fără frontiere», iar website-ul unde se pot găsi mai multe detalii este www.trails.bsnn.org”, mai explică reprezentantul „Mare Nostrum”.