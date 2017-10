Mare Nostrum continuă campania „Adoptă un delfin”

În cadrul celei de-a treia competiții a Trofeului Black Sea Sailing - Regata Neptun, ce se desfășoară în perioada 6 - 9 septembrie, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum”, împreună cu Black Sea Sailing Association, continuă campania „Adoptă un delfin”. Competiția are loc pe ruta Marina Mangalia - Marina Balcic - Marina Eforie Nord și aliniază la start cele mai puternice și mai competitive echipaje din yachtingul românesc, de la clasele Racer și Cruiser.Echipajele au pornit într-un traseu costal, joi, 6 septembrie, din Marina Mangalia cu destinația Balcic, Bulgaria. De aici, s-a plecat pe aceeași rută, vineri, 7 septembrie, către portul Marina Eforie Nord. Sâmbătă seara, toate echipajele, susținătorii și partenerii evenimentului, sunt invitați la petrecerea de închidere a sezonului. Duminică, 9 septembrie, vor avea loc încă două regate inshore, urmate de festivitatea de premiere a participanților la competiție și înmânarea Trofeului Black Sea Sailing.Cu ocazia acestui eveniment adresat iubitorilor de competiții de ambarcațiuni, ONG „Mare Nostrum” și Black Sea Sailing Association vor continua campania „Adoptă un delfin”. În cadrul acestui proiect, toți cei prezenți au posibilitatea de a face donații, sub forma adopției simbolice a unui delfin, duminică, 9 septembrie, în cadrul festivității de premiere.100 de lei pentru un an, 5.000 de lei pentru adopție definitivăCostul unei adopții este de 100 lei pentru persoanele fizice și 500 lei pentru persoanele juridice sau echipaj, pentru o perioadă de un an de zile. Există și posibilitatea adopției definitive, pentru suma de 5.000 lei, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice sau echipaje. Fondurile colectate vor fi folosite de către „Mare Nostrum” pentru salvarea și monitorizarea delfinilor din Marea Neagră.Prin campania „Adoptă un delfin”, ONG Mare Nostrum dorește să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă delfinii din Marea Neagră. „Ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni, grupuri de interese, instituții de stat sau private, să se implice direct în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm în monitorizarea și salvarea delfinilor. Acestea sunt legate în special de prinderea accidentală a cetaceelor în plasele de pescuit”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv al „Mare Nostrum”.