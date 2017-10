Mare minune mare la Constanţa! Strada Pandurului, transformată în bulevard

9

continuitate

trebuie continuat in felul acesta cu toate trotuarele Constantei ...chiar si ptr acelea care sunt asfaltate prost , denivelat si inestetic. si nu in ultimul rand CABLURILE care atarna de la in stalp la altul si nu numai trebuie indepartate ca pe B-dul Tomis unde inca mai apare cate in cablu de la in stalp la un imobil tras de in baiat DESTEPT. Nu mai vezi lumina zilei de aceste CABLURI si nu este nimic exagerat. Dumnezeule ..Constanta este din ce in ce mai URATA. Administratorii Constantei TREBUIE sa faca ceva ...si ei traiesc in acest oras ..sau nu?