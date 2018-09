Manualele de geografie greșite vor fi retipărite! Conţin multiple erori

Manualele de geografie greșite vor fi retipărite! Conțin multiple erori

Ministerul Educației Naționale a solicitat Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) retipărirea în totalitate a manualului de geografie pentru clasa a VI-a. Toate costurile vor fi suportate de EDP, care își rezervă dreptul de a îi acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse.„Decizia de retipărire a manualelor de geografie pentru clasa a VI-a vine după o analiză amănunțită, în urma căreia s-a constatat că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată. Noile manuale vor fi trimise în școli în cel mai scurt timp posibil. Varianta digitală corectată a manualului de geografie de clasa a VI-a va fi postată pe platforma manuale.edu.ro în cursul acestei săptămâni, astfel încât să poată fi folosită de elevi și profesori din prima zi de școală”, precizează ministrul Valentin Popa.Potrivit acestuia, ministerul Educației Naționale a întreprins până acum toate demersurile și a folosit toate pârghiile legale necesare pentru a asigura manuale noi pentru începutul anului școlar 2018-2019.„În acest moment, procedura de tipărire a manualelor este în derulare și nu este blocată, așa cum s-a întâmplat în nenumărate rânduri în anii precedenții, atunci când achiziția de manuale școlare a fost mult întârziată din cauza contestațiilor”, mai spune ministrul.