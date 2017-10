Mangalia nu are bani pentru a-şi întreţine staţiunile. "Un oraş cu 40.000 locuitori nu poate susţine 6 staţiuni"

1

Haplea la active,ioc la investitii

Cine castiga din exploatarea facilitatilor turistice? Pai ei sunt cei care trebuie sa investeasca. Locuitorii orasului sunt rupti in cur de saracie,de somaj fara plata,de lipsa sanselor pentru o schiombare in bine,asa ca taxele si impozitele abia de ajung orasului in sine. Se pare ca cei care dupa porcaiala din 1989 au preluat tot ce avea litoralul,sunt acum descoperiti si pentru ca nu au investit,vor ca tot altii sa o faca,pentru binele burdihanelor lor. Sa ne lase! Nu vreau sa mai contribuim in plus la binele ,,baietilor destepti''. Sunt destepti,sa se descurce,sa acceseze fonduri,nu sa apeleze la patriotismul local ca vezi Doamne,trebuie sa fim solidary pentru aspectul statiunilor,dar la imparteala veniturilor sa fim ,,mucles''. Sa vina chinezii,poate si somalezii sa arate cum se face treaba in turism,ca la noi e doar pe baza de exploatat oamenii si pe fraiereala,pe tepuit turistii dar si pe localnici. Burtosii au luat cat au putut,pai sa aiba grija de ce au luat cu mare lacomie sau sa vanda.