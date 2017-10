Mâncarea din grădiniţe, "bombă cu ceas". Produse de patiserie cu aditivi şi zahăr din belşug

Mâncarea din grădinițe, "bombă cu ceas". Produse de patiserie cu aditivi și zahăr din belșug

De regulă, meniul din grădinițe este realizat de medicul școlar, în colaborare cu directorul instituției și cu administratorul, nutriționistul neavând niciun cuvânt de spus în acest sens. Însă mulți părinți sunt extrem de nemulțumiți, deoarece, potrivit acestora, copiii primesc meniuri necorespunzătoare, ce conțin dulciuri din comerț și alimente incorect asociate.„Am rămas uimită când am văzut că le dau copiilor de două ori pe zi dulciuri, precum bomboane Sugus, napolitane și cornuri Seven Days. E strigător la cer. Mai mult, la prânz, copilul primește la felul întâi mămăligă cu brânză și la felul doi tochitură, alimente care nu ar trebui să se asocieze. Sunt două feluri de proteine. Ficățelul copiilor se face praf! După ce mănâncă aceste preparate, care pică greu, sunt duși la culcare. Nu trebuie să ai o diplomă ca să știi că stomacul lor nu mai digeră bine mâncarea în timpul somnului și se pot îmbolnăvi. Eu, la grădiniță la fiul meu, le-am explicat aceste lucruri, dar nu m-au luat în seamă”, ne-a explicat A. I., medic de familie și mamă din Constanța.Cu toate acestea, există unele grădinițe care solicită și părerea părinților, înainte de a realiza meniul celor mici.Napolitane, biscuiți și caramele, la discrețiePotrivit ordinului Ministerului Sănătății, preșcolarii trebuie să primească, zilnic, două pătrățele de ciocolată, pentru energie, însă de aici și până a le oferi copiilor napolitane, biscuiți, caramele, produse de patiserie și preambalate este o diferență uriașă, și nu una pozitivă. Aceste alimente poate nu îi afectează pe copii acum, însă, pe termen lung, se pot vedea efectele nocive.„Sunt destui părinți care sună la Direcția Județeană de Sănătate Publică pentru a face reclamații cu privire la meniul necorespunzător de grădiniță, însă aceștia nu vor să își dezvăluie numele, vor să rămână anonimi, dar noi avem nevoie de ceva concret, de o declarație semnată. Nu putem să facem acuzații nefondate. Ei nu vor să își dea numele de teamă să nu se răzbune cineva pe copilul lor, însă totul trebuie să fie legal, pentru a face demersuri”, a specificat dr. Constantin Dina, director DSPJ.Cum afectează alimentația greșităÎn repetate rânduri, medicii au avertizat părinții că produsele pe bază de zahăr rafinat, mai ales cele din comerț, sunt „otravă” curată pentru copilași.„Este total interzis abuzul de bomboane sau produse de patiserie. Nu se dau copiilor, în niciun caz preșcolarilor, produse gata ambalate din magazine, despre care nu se știe de cât timp au fost făcute, cu exactitate. Pe termen scurt, acestea pot provoca erupții cutanate, alergii. Cu orice medic veți vorbi, toți vă vor spune același lucru: aceste produse sunt contraindicate. Un copil așa de mic, cum este un preșcolar, se poate îmbolnăvi foarte ușor, pentru că el are sistemul imunitar instabil și pot apărea intoleranțe oricând. Alimentația este extrem de importantă la această vârstă. Părinții trebuie consultați cu privire la meniul copiilor, iar aceștia trebuie să îl aprobe. Gusturile copiilor se formează acum, de aceea trebuie apărat dreptul copilului la o viață sănătoasă, altfel, vor crește niște copiii hiperactivi, nervoși, cu tot felul de afecțiuni”, a explicat dr. Georgeta Anghel Dincă, medic primar pediatrie, alergologie și imunologie.Potrivit medicului pediatru, este contraindicat să se adauge în mâncarea copiilor de grădiniță vegeta sau aditivi pentru a îmbunătăți gustul, pentru că le pot apărea copiilor probleme respiratorii, alergii etc. „Este indicat să li se dea copiilor, în loc de dulciuri, fructe, dar nu se face acest lucru, din comoditate”, adaugă medicul pediatru.