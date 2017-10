Mâncare veche şi stricată şi publicitate mincinoasă, oferta pentru turiştii din Costineşti

Mâncare veche și stricată și publicitate mincinoasă, oferta pentru turiștii din Costinești

Carne alterată, iaurt și brânză stricate, preparate vechi și depozitate în condiții improprii. Nu se află pe listă, însă fac parte din meniul turiștilor din Costinești. Inspectorii Comandamentului Litoral din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Constanța au descins vineri, la orele prân-zului, în Costinești. Au fost descoperite frigidere și congelatoare burdușite cu produse alimentare destinate consumului clienților, dar care le puneau sănătatea în pericol. La o terasă chiar în centrul stațiunii, mâncarea fusese gătită, după spusele proprietarei, în cursul serii de joi, 12 august. Însă nu era acoperită, fiind expusă tuturor insectelor. Inspectorii OPC au găsit în frigider brânză care prezenta modificări organoleptice, iaurt acrit, legume stricate. Pe principiul românilor, nimic nu se aruncă, totul se refolosește, o sacoșă din frigider conținea tot felul de resturi, probabil adunate de prin farfuriile clienților. Pe meniu, terasa oferea „Aripioare în copac” la 10 lei 150 de grame, însă aripioarele cu pricina erau depozitate într-un congelator, împreună cu multe alte feluri de carne, alterate, judecând după culoarea pe care o aveau. Deși în timpul controlului, proprietara terasei a colaborat foarte bine cu inspectorii, recunoscând că produsele pe care le oferea clienților le puteau pune sănătatea în pericol, ulterior ea s-a arătat foarte nemulțumită de reprezentanții OPC. „Nu au dreptate. Nu au găsit nimic în neregulă. Noi lucrăm curat, civilizat, la prețuri foarte bune. Știm să funcționăm, nu am venit să ne îmbogățim”, a declarat Tatiana Toma. 10.000 de lei amendă Neînduplecat, directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Dionisie Culețu, a invitat-o pe proprietară la sediul Comandamentului Litoral din Costinești, pentru a se întocmi procesul verbal și pentru a lua cunoștință de amenda ce urma să îi fie aplicată. „Din goana de a face bani, agenții economici din domeniul alimentației publice uită că trebuie să respecte anumite condiții pentru a nu pune în pericol sănătatea și viața clienților. Am găsit produse alimentare din carne, care își schimbaseră starea fizică, care deși ar fi trebuit să fie refrigerate, erau congelate. Preparatele culinare erau depozitate și ele în condiții improprii. Am distrus șase kilograme de preparate și va fi aplicată o sancțiune în valoare de 10.000 de lei. De asemenea, vom anunța Direcția de Sănătate Publică pentru a efectua, la rândul lor, un control, deoarece curățenia lăsa de dorit în această unitate”, a precizat Dionisie Culețu. Au ascuns shaorma! Pe lângă mâncare stricată, turiștii din Costinești au parte și de oferte mincinoase. La o altă terasă care, deși avea cuptoarele pentru pizza încinse, la sosirea echipei de inspectori, administratorii au declarat că nu servesc produse alimentare din lipsă de personal. Probabil că auziseră deja că OPC-ul se plimbă în zonă și apucaseră să scape de produsele necorespunzătoare. Asta în timp ce afară, trotuarul era ocupat de o reclamă imensă prin care turistul era informat că la o shaorma mare primește gratis o sticlă de suc sau una de bere. Atunci când au luat la bani mărunți și meniul terasei, inspectorii au constatat că acesta nu conținea informații despre gramajul pizzelor. „Panourile cu oferta reprezintă publicitate mincinoasă pentru că, de fapt, terasa nu produce shaorma în acest moment. Și-au luat toate ingredientele și le-au ascuns cine știe pe unde”, a spus Dionisie Culețu, precizând că, chiar și în acest caz, patronii nu vor scăpa fără sancțiune.