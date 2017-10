Mănăstirea de la Techirghiol tratează şi sufletul, şi trupul

Mănăstirea de la Techirghiol tratează și sufletul, și trupul

Cine dorește să-și trateze anumite boli, dar să-și purifice și sufletul în același timp, o poate face la doar 16 kilometri de Constanța. Preoții și măicuțele de la mănăstirea Techirghiol știu cum să exploateze nămolul care provine din lacul localității. În urmă cu câțiva ani, ei au ridicat în curtea mănăstirii un hotel de două stele în interiorul căruia funcționează un SPA modern. De atunci, profitul a tot fost reinvestit și astfel, baza de tratament a ajuns să fie una foarte modernă. „Cei care vin să se trateze la noi, pot face fel și fel de masaje cu băi de plante și nămol, dar și proceduri de electroterapie și reumatism cu aparate de ultimă generație”, spune Elena Babanica, asistenta șefă. Încă de la intrare ești întâmpinat cu politețe, iar personalul este foarte amabil. Curățenia domnește peste tot și nu-ți vine să crezi că poate exista așa ceva în România, ținând cont de spitalele mizerabile din țara noastră, unde pe zi ce trece se întâmplă tot felul de nenorociri. Camerele hotelului în care sunt cazați oaspeții sunt mari și curate, iar sălile de tratament arată impecabil. „În momentul de față avem la dispoziție 150 de locuri de cazare, iar baza de tratament funcționează aproape la capacitate maximă” spune părintele Nistor Cleopa, administratorul bazei de tratament. Personalul medical este alcătuit din 11 asistenți, printre care se află și o măicuță, și doi medici. Din cei doi doctori care se ocupă de sănătatea turiștilor, unul este călugăr. Cunoscut sub numele de doctorul Anton Ioan sau preotul Marcu, el are doar 34 de ani, a terminat Medicina, după care s-a călugărit și a stat timp de doi ani la Sihăstria Rarău. Apoi, a venit să alunge suferința la Techirghiol. De aceea, nici nu este de mirare de ce zeci de persoane calcă an de an pragul mănăstirii de la Techirghiol. Unii vin să-și îngrijească sufletul, alții sănătatea trupească, cu atât mai mult cu cât prețurile la baza de tratament sunt cu mult mai mici în comparație cu sanatoriile din țară. Pentru o zi în „raiul” de la Techirghiol, turistul care vine pe cont propriu trebuie să plătească 100 de lei, bani care includ cazarea, trei mese și procedurile recomandate de medic. Prețurile pot fi chiar mai mici, dacă cei care aleg să se trateze aici vin cu bilete prin Casa de Pensii. În plus, turiștii care sunt cazați la hotelul mănăstirii pot asista la slujbele care au loc zilnic. Mai mult, ei pot avea onoarea de a fi miruiți de părintele Arsenie Papacioc, considerat cel mai mare duhovnic român în viață.