„Mare Nostrum” propune:

Mănăstirea Casian din Dobrogea, traseu turistic în arie protejată

Organizația Neguvernamentală Ecologistă „Mare Nostrum” a finalizat cele patru trasee tematice, împreună cu 20 de puncte interpretative pentru fiecare traseu, care vor fi descrise și prezentate în materialele informative aflate în curs de elaborare.Această activitate se desfășoară în cadrul proiectului „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, implementat de către ONG „Mare Nostrum” în parteneriat cu The Black Sea NGO Network, din Bulgaria și alte trei organizații nonguvernamentale din Ucraina, Georgia și Moldova.Traseele vor face parte din „Rețeaua ariilor protejate de la Marea Neagră”, care va cuprinde un număr de 20 de astfel de trasee, ce vor fi deschise publicului odată cu sosirea primăverii.Un astfel de traseu străbate ținutul Casienilor - un loc în Dobrogea unde liniștea și pacea sufletească te cuprind și te transpun într-o altă viață, una monahală, plină de credință.Așezată la răscrucea a două drumuri, dintre care unul lega Marea Nordului de Marea Neagră străbătând Europa Centrală, iar celălalt porturile Mediteranei Orientale cu ale stepelor pontice, istoria i-a hărăzit Dobrogei, de-a lungul veacurilor, o soartă zbuciumată. Rând pe rând, aici s-au perindat armatele perșilor, apoi cele romane, iar mai târziu invaziile popoarelor migratoare, după care a urmat stăpânirea musulmană, iar regiunea a devenit drumul de invazie al armatelor din stepele Rusiei spre Balcani și Constantinopol.Sete de frumos și cunoaștereMunții de calcar stau ca mărturie a faptului că Dobrogea s-a aflat odată pe fundul mării. Aici întâlnim o floră și o faună de tip submediteranean.Martore ale istoriei Dobrogei și a fenomenului de transhumanță, încă prezentă aici, stau diferitele tradiții dobrogene precum: olăria, paparuda, semănatul, boboteaza, colindatul și multe altele, pe care le putem descoperi împreună.La capătul traseului, se află Peștera Sfântului Ioan Casian, cunoscută pentru că aici, în secolul al patrulea, a dus o viață de ascet „dobrogeanul” Casian, teolog vestit al Bizanțului.„Ca o binecuvântare pentru pământul arid al Dobrogei, la câteva sute de metri de Mănăstirea Casian se află un izvor, cu apă rece, limpede și numai bună să ostoiască setea de frumos și de cunoaștere”, după cum a declarat Mihaela Cândea, directorul executiv al organizației.Scopul proiectului este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, incluzând activitatea umană și efectele ei.