„Mână cu Mână” pentru copiii din centrele de plasament constănţene

„Mână cu Mână” pentru copiii din centrele de plasament constănțene

Campania „Mână cu Mână”, lansată în beneficiul copiilor din centre de plasament, propune celor dornici de a face fapte bune un eveniment special, în București, pe 26 aprilie 2018. Cu sprijinul Hilton Inn Garden Old Town, va fi organizată o seară specială, Gala Mână cu Mână, eveniment ce include o licitație caritabilă a fotografiilor ilustrate realizate cu scopul transmiterii corecte a imaginii copiilor din centre de plasament – copii ca oricare alții, cu vise, dorințe și perspective de viitor, care au însă nevoie de sprijin din partea comunității.Proiectul își propune să transmită un puternic mesaj de importanță națională în materie de integrare a copiilor instituționalizați în comunitate, pentru binele general al societății, însă implementarea face în prezent în principal în două centre de plasament din județul Constanța - Centrul de Plasament Antonio din Constanța și Centrul de Plasament Delfinul din Agigea."Mână cu Mână este un proiect realizat de persoane ce s-au implicat voluntar, pornind cu buget zero, dar obiective foarte ambițioase. Ne-am dorit să comunicăm prin emoție pozitivă, cu gândul la viitor, iar viziunea a fost excelent transpusă la nivel artistic de fotograful Horia Manolache și artistul grafic Gabi Toma, rezultând adevarate opere de artă! Deja avem rezultate, am atras alături de noi oameni și companii, oferind copiilor din centre acces la diverse activități. De asemenea, mesajele campaniei au fost transmise online și offline la nivel național, implicând afectiv publicul", explică Răzvan Iancu, Coordonator al proiectului Mână cu Mână.Copiii au fost implicați într-o activitate amplă ce a presupus mai întâi fotografii ale mâinilor lor, realizate artistic de fotograful Horia Manolache, cu experiență semnificativă în proiecte sociale artistice în București și San Francisco și ulterior o interpretare a acestor fotografii la nivel artistic de către artistul grafic Gabi Toma.Tablourile vor fi expuse spre vânzare la licitația caritabilă ce va avea loc în data de 26 aprilie 2018, la Hilton Inn Garden Old Town. Fondurile strânse vor fi destinate susținerii copiilor din centre de plasament, pentru realizarea de activități în afara centrelor, în special tabere și excursii, programe ample in care copiii să aibă parte de un mix corect între relaxare, distracție, educație, cultură, totul cu accent pe integrarea socială. Copiii ce au trecut prin trauma abandonului au nevoie de activități care să le ofere în același timp perspective, respect de sine și motivație pentru un viitor frumos.Oricine se poate alătura acestui proiect prin achiziția unui bilet la tombola care va avea loc în cadrul Galei. Costul unui bilet este de 50 lei. Premiile constau în produse realizate de către copiii din centre de plasament, dar și alte surprize oferite de parteneri ai campaniei. Pentru achiziția unui bilet la tombolă se pot depune banii în contul: Asociatia United Hands România – RO73MIRO0000516459670001 – ProCredit Bank cu mențiunea “achiziție bilet tombolă”.