MĂMICI, VEŞTI BUNE! Copiii sub trei ani, scoşi de la plata întreţinerii

MĂMICI, VEȘTI BUNE! Copiii sub trei ani, scoși de la plata întreținerii

Ştire online publicată Marţi, 21 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit raportului comun al Comisiei de administrație publică și al Comisiei juridice, proiectul de lege are ca obiect de reglementare „modificarea art. 47 din Legea nr. 230/2007, în sensul exceptării copiilor minori cu vârsta de până la 3 ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale și de la calculul cheltuielilor pe beneficiari aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari”.De asemenea, se prevede modificarea articolului 49 din lege, în sensul majorării termenului de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile.Potrivit expunerii de motive, legea nr. 230/2007 are o serie de prevederi care pot crește „inutil” cheltuielile pe consumuri individuale sau dacă acestea nu pot fi plătite într-un termen de 20 de zile.„În acest sens, s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe”, a argumentat inițiatorul propunerii legislative, senatorul PNL Dragoș Luchian.Camera Deputaților este forul decizional la acest proiect.