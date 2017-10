Mămici disperate! Vaccinul diftero-tetanic lipseşte de luni de zile

Mămici disperate! Vaccinul diftero-tetanic lipsește de luni de zile

Direcția de Sănătate Publică Județeană nu mai are deloc pe stoc vaccin diftero-tetanic și ca urmare nu-l poate distribui în maternități, pentru imunizarea gravidelor. „Nu mai avem vaccin pe stoc sau în teren de la începutul anului“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, șeful DSPJ, dr. Constantin Dina.Viitoarele mămici sunt disperate, spunând că le este teamă ca nu cumva bebe-lușii să nu aibă de suferit pe viitor, din cauza neadministrării acestor doze de vaccin.„Nu mai am mult până nasc și aș fi vrut să fac vaccinul pentru ca băiețelul meu să nu aibă probleme de sănătate când se va naște. Din păcate, nu am de unde să-l iau, așa că o să-mi asum riscurile la care mă supun o dată cu nevaccinarea”, ne-a declarat Aniela S.Ca urmare, medicii de familie nu mai au posibilitatea să vaccineze gravidele împotriva tetanosului, iar de aici pot deriva o serie de complicații.„Acest vaccin este foarte important pentru femeile însărcinate, pentru că, nefăcându-l, există posibilitatea ca membranele să se rupă prematur, întrucât există riscul de contaminare, mai ales pentru cele din mediul rural, cu bacilul tetanic. Din nefericire, o astfel de contaminare are o evoluție extrem de rapidă, datorită imunității scăzute a gravidelor”, ne-a declarat dr. Lucian Șerbănescu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie.Acesta a mai spus că le recomandă femeilor să facă acest vaccin la 33 de săptămâni de sarcină, iar celor care se încumetă să plece în excursii la munte să conștientizeze riscurile la care se expun. „Dacă nu sunt atente, multe dintre ele pot naște acolo, neasistate de vreun medic și în acest fel există posibilitatea unei contaminări”, a explicat specialistul.Doctorii avertizează că tetanosul este o boală care poate afecta sistemul nervos, iar în unele cazuri, poate fi chiar fatală. De aceea, vaccinarea este de importanță vitală pentru gravide, pentru protejarea femeii și a bebelușului de efectele negative ale bacteriei.„Vaccinarea se face de către medicii de familie. Noi sfătuim femeile să ia legă-tura cu ei în această privință, pentru a le explica mai multe despre vaccinarea diftero-tetanică”, ne-a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica, medic specialist Obstetrică-Ginecologie.De asemenea, susțin cadrele medicale, vaccinul este necesar pentru întărirea sistemului imunitar și protejarea organismului împotriva difteriei, care este o boală bacteriană contagioasă) și a tetanosului (boală care determină spasme musculare severe, dureroase).Tocmai de aceea, imunizarea diftero-tetanică a gravidei trebuie făcută în luna a VIII-a de sarcină, pentru a-i conferi fătului o protecție la naștere.