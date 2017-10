Mămici, atenţie mare la apa folosită în hrana bebeluşilor! "Boala albastră" îi poate ucide

Mămici, atenție mare la apa folosită în hrana bebelușilor! "Boala albastră" îi poate ucide

Prepararea hranei pentru bebeluși este o responsabilitate pe care, deși majoritatea părinților și-o asumă, nu le poate fi imputată în cazul utilizării unor produse necorespunzătoare. Un exemplu în acest sens este utilizarea apei îmbuteliate pentru a prepara mâncarea celor mici.Citirea etichetelor unui produs, indiferent de natura sa, a devenit o adevărată provocare, având în vedere lipsa de transparență a producătorilor și inscripționarea indescifrabilă a substanțelor pe care alimentele, în mod particular, le conțin pe etichete.Asociația pentru Protecția Consuma-torilor din România (APC România) a achiziționat 12 tipuri de apă recomandată pentru hidratarea și prepararea hranei bebelușului în vederea realizării unui studiu menit să atragă atenția autorităților asupra modului în care unii producători de apă potabilă „înțeleg” să respecte legislația în vigoare.Studiul a fost realizat de către o echipă de specialiști ai APC România, coordonați de către dr. Costel Stanciu.„Apa reprezintă circa 75% din masa corporală a unui sugar, 60% din cea a unui adult și 50% din cea a unei persoane în vârstă. Din această cauză, sugarii au nevoie de 3 ori mai multă apă decât adulții, raportat la greutatea lor. Necesarul zilnic este de cca. 120 ml/kg corp. În acest sens, apele minerale naturale plate (necarbo-gazoase) cu mineralizație scăzută (oligo-minerale) reprezintă alegerea optimă, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 978/2006.Apa destinată hidratării și pregătirii hranei bebelușilor trebuie să fie slab mineralizată, cu un conținut de sodiu mai mic de 20 mg/l, să corespundă pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor, să aibă un conținut de nitrați mai mic de 50 mg/l și de fluoruri mai mic de 1,5 mg/l. Apele potabile cu un conținut de fluoruri mai mare de 1,5 mg/litru nu sunt recomandate pentru consumul regulat al sugarilor și copiilor sub 7 ani”, a precizat dr. Costel Stanciu.Ce efecte are consumul de apă cu nitrațiConform unui studiu realizat în anul 2012 de către o echipă de medici din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 1997 - 2005 s-au înregistrat la nivel național 3.314 cazuri de methemoglobinemie, boală cunoscută și sub denumirea de „boala albastră” a noilor născuți, care este de fapt o intoxicație acută cu nitrați. În concluzie, toxicitatea nitraților este determinată de transformarea acestora în nitriți, aceștia favorizând apariția methemoglobinei ce determină astfel scăderea oxigenării țesuturilor. Clinic se evidențiază prin cianoza ciocolatie, dispnee, anxietate, palpitații, confuzie), care la concentrații de 80% generează asfixierea și moartea sugarului.Ce recomandă mediciiDr. Clara Sîrbu, medic specialist pediatrie, colaborator al studiului, a declarat: „Apa este necesară în primul rând pentru hidratare, dar și pentru buna funcționare a rinichilor. Într-un regim echilibrat nutrițional apa este nelipsită, iar necesarul este de aproximativ 2 litri pe zi, ajutând astfel la păstrarea greutății optime sau la scăderea acesteia în funcție de situație.Apa ajută la dezvoltarea și creșterea calității musculaturii și a articulațiilor, precum și la o funcție cognitivă perfor-mantă întrucât creierul are nevoie de o cantitate anume de apa. În zilele toride cantitatea de apă trebuie mărită în raport cu pierderile suferite și gradul de deshi-dratare adus de temperatura de afară”.