Mame la 13 ani! "Nu regret că am un copil, dar acum ştiu că nu eram pregătită…"

Mame la 13 ani! "Nu regret că am un copil, dar acum știu că nu eram pregătită…"

Pe Ioana, o tânără în vârstă de aproape 17 ani, am întâlnit-o pe holurile unui cabinet medical. Purta, cu mare grijă, la piept un ghemotoc de om. Copilașul cu ochi negri ca mărgelele avea doar șapte luni și se agăța, cu multă afecțiune, de cea care îi dăduse viață, în speranța să-l scape de răceala care pusese stăpânire pe trupușorul său firav. Inițial, am crezut că adolescentaeste sora mai mare a copilașului, dar nu, ea era chiar mama…Din păcate, atât în județul Constanța, cât și la nivelul întregii țări, astfel de cazuri sunt des întâlnite. Mai grav, la ora actuală, țara noastră are cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani și, din o mie de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame. Practic, sunt niște copii, dar au, la rândul lor, copii.Partea proastă este că, în ultimii ani, numărul tinerelor cu vârsta de până la 18 ani care au rămas însărcinate nu a scăzut deloc. Ba dimpotrivă, an de an, zeci de adolescente aduc pe lume copilași.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța a înregistrat, în decursul anului trecut, 105 mame minore, majoritatea dintre ele având între 14 și 17 ani. Patru dintre ele, însă, aveau între 10 și 13 ani când au adus copii pe lume. În aceeași perioadă, în Modulul Mamă-Copil din cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență au beneficiat de cazare, hrană, mâncare, suport psihologic și juridic cinci mame minore.„Pentru una dintre ele se așteaptă decizia instanței de judecată pentru reintegrarea ei în familia naturală”, au declarat reprezentanții DGASPC.Tocmai de aceea, ei au în vedere, în continuare, reducerea numărului de mame minore, prevenirea sarcinilor și conștientizarea riscurilor la care se expun copiii în momentul în care au o viață sexuală precoce.În plus, susțin specialiștii, maternitatea la vârste fragede afectează în mod dramatic viața și viitorul tinerei, dar și pe cea a nou-născutului. Nu de puține ori, copilașii au nevoie de protecție, iar mama este marginalizată, dar acesta este un alt aspect.Acesta este și cazul unei alte tinere de 20 de ani, care, la acest moment, are un băiețel de doi ani, pe care-l crește singură, împreună cu părinții săi.„Când am rămas însărcinată eram în clasa a XII-a. Acum, recunosc că m-am lăsat păcălită de un coleg de clasă, care, la început, când a aflat de sarcină, mi-a fost alături, dar apoi, l-am văzut din ce în ce mai rar. Așa am ajuns să am grijă de cel mic singură și am fost pusă și în situația de a întrerupe școala. Cu toate acestea, sper să îmi pot relua studiile și să fac ceva cu viitorul meu. Nu regret că am un copil, dar acum știu că nu eram pregătită pentru acest pas, acela de a fi mamă, atât de devreme”, ne-a mărturisit fata, cu lacrimi în ochi.