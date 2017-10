Mamaia, promovată ca locaţie de evenimente pe piaţa britanică

Mamaia, promovată ca locație de evenimente pe piața britanică

În perioada 4-7 februarie, de-legația ALDD, condusă de secretarul general Mariana Gor-bănescu, participă la târgul internațional de turism de la Londra, „Destinations: The Holiday & Travel Show”, în standul Autorității Naționale pentru Turism, pentru a promova Mamaia, litoralul românesc și Delta Dunării.Astfel, filmul oficial de promovare a stațiunii Mamaia rulează pe ecranele din standul României, pe întreaga durată a târgului, iar vizitatorilor la standul României le sunt puse la dispoziție materiale de promovare în limba engleză.„Strategia Mamaia Style se bazează pe menținerea interesului crescut al turiștilor români față de destinația noastră, dar și pe creșterea numărului de turiști străini pe Litoral și în Delta Dunării. Ca atare, ne concentrăm acțiunile și bugetele pe piețele de pe care am reușit să atragem zboruri către Constanța, iar Marea Britanie intră între aceste piețe strategice pentru noi, în urma introducerii cursei Constanța - Londra de către compania WizzAir. În luna iunie, ALDD va aduce, în premieră, agenți de turism și organizatori de evenimente britanici în Infotrip în Mamaia, pe Litoral și în Delta Dunării. Organizăm împreună cu ei o sesiune de networking, care îi va aduce față în față cu cei mai importanți furnizori de servicii turistice de pe litoral: hotelieri, agenții de turism, transportatori, organizatori de evenimente etc.Mai mult decât atât, Asociațiile de Promovare Litoral - Delta Du-nării și Asociația de Promovare București susțin astfel, împreună, una din componentele proiectului „Descoperă România” al Federației FAPT, pe care de această dată îl adresăm pieței britanice de organizatori de evenimente. Mamaia și București vor intra astfel în ofertele companiilor specializate în evenimente ca „recommended locations” (locațiile recomandate) pentru evenimente muzicale, teambuilding-uri, petreceri de burlaci, evenimente corporate etc. Proiectul este susținut și finanțat din bugetul ce provine din taxa de promovare Mamaia”, au precizat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.