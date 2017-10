Mamaia face show la Târgul de Turism al României

1

show ???

Persistam in prost-gust.Mi-e jena ca sint localnic, manelismul estetic propagat este de cea mai joasa speta si fara rezultat ,doar banii cheltuiti justifica,pentru unii efortul.Prostii cotizeaza. Am fost in Grecia si am fost impresionat de decenta turismului practicat acolo.NU urla muzica pe plaja NU -ti arai titele in public NU am vazut penibile care alegorice cu curveturi disperate ca la noi si cu toate astea la o singura cursa de ferry boat soseau turisti straini cit pentru zece ani la Mamaia,deci cauza este alta ...NU avem ce oferii,toti sint chititi dupa cistig.Se merge pe sistemul ,,la-m prins,il jupoi ce daca nu mai vine altadata.La serviciile oferite preturile sint enorme. Mai important pentru constanteni este ca daca cei care au afaceri in Mamaia vor sa promoveze statiunea sa o faca pe banii lor,nu ai primariei (doar la ultimul carnaval s-a cheltuit 50 000 E din bani publici).Ce sume ascund aceste promovari?