„Mama bea şi îi bate pe fraţii mei mai mici!“

„Mama bea și îi bate pe frații mei mai mici!“

„Mama bea și îi bate pe frații mei mai mici. Tata este plecat la lucru la oraș, iar eu stau cu bunica”, așa și-a început un băiețel apelul către Telefonul Copilului. La numai 9 ani, băiatul a realizat că ceea ce se întâmplă în familia lui nu este normal. Mama sa consumă alcool zilnic, îi molestează fizic pe copii și, în urma mai multor infracțiuni, riscă să fie condamnată pentru furt. „Copiii își iubesc mama, sunt atașați de ea, dar asta nu le face viața mai ușoară. Băiețelul și-a chemat și bunica paternă la telefon. Aceasta plângea disperată… Fiul ei este plecat la lucru, iar nora sa și-a pierdut complet echilibrul și controlul. Sunt o familie săracă, beneficiară a ajutorului social, atunci când tatăl nu are de lucru. Cu toate acestea, copiii frecventează școala”, relatează Nicoleta, consultantul 116.111, cea care a preluat apelul. Aceasta este însă numai una dintre numeroasele povești triste care sunt prezentate zilnic la Telefonul Copilului, de către rude, apropiați, vecini sau chiar de către cei mici. „În cazul băiețelului, măsura plasamentului familial este una dintre soluții, bunica fiind dispusă să își ajute nepoții. Urmează ca situația lor să fie evaluată la fața locului și să fie luată o decizie”, explică Nicoleta. Consecințe dramatice asupra dezvoltării copilului Însă abuzul asupra copilului, fizic sau emoțional, are consecințe dramatice asupra dezvoltării psiho-sociale ulterioare. Dintre cele 11.686 de cazuri de abuz înregistrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului în 2009, 1.326 au reprezentat abuz fizic, 1.151 abuz emoțional, 572 abuz sexual și 8.101 cazuri de neglijare în familie. La nivel național, există o predilecție a abuzului asupra copilului în regiunile nord-est (607 cazuri de abuz din totalul de 3.040 în anul 2009) și respectiv sud-est (548 de cazuri). În cadrul centrelor de consiliere ale Organizației „Salvați Copiii” sunt înregistrate peste 350 cazuri pe anul 2010. 88 sunt pentru abuz emoțional, 53 abuz fizic, 34 abuz sexual, 21 neglijare în familie, 14 trafic sau risc de trafic și 140 alte tulburări comportamentale. Cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor, sărbătorită pe 19 noiembrie, Organizația „Salvați Copiii” România trage un semnal de alarmă asupra repercusiunilor severe pe care abuzul asupra copilului le are asupra întregii dezvoltări psiho-emoționale ulterioare. „Atunci când sunt în mod frecvent confruntați cu situații de abuz, copiii devin retrași, nesiguri, lipsiți de încredere în sine și în ceilalți, au un randament școlar scăzut și manifestă dificultății de comunicare cu cei de aceeași vârstă pe care îi evită ori față de care devin agresivi”, declară Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al „Salvați Copiii”. Centrele de Consiliere pentru Părinți sunt servicii publice gratuite, dezvoltate la nivel comunitar, care își propun promovarea, dezvoltarea și implementarea de servicii îmbunătățite de parenting, pentru a asigura integrarea părinților într-un program de consiliere („parenting”) înainte ca dificultățile din relația copil-părinte să îl plaseze pe copil într-o situație de risc. Pentru mai multe informații accesați www.consiliere-parinti.ro