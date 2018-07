Mamă agresată verbal, în timp ce îşi alăpta fetiţa în curtea sediului ANAF: "Mişcă-te cu copilul de aici, că aici fumez eu"

Mamă agresată verbal, în timp ce își alăpta fetița în curtea sediului ANAF: "Mișcă-te cu copilul de aici, că aici fumez eu"

O tânără mamă din București a mers la un sediu ANAF. A fost însoțită de fetița ei, în vârstă de 11 luni, iar la un moment dat, micuța a început să se agite. Mama copilei a căutat un loc în care să o poată alăpta pe micuță. Cum femeia nu a dorit să se expună și nici să stea cu bebelușul în fumul de țigară, a căutat un alt loc, însa când credea că va rezolva situația, o angajată ANAF a gonit-o și i-a vorbit urât, scrie romaniatv.net"Nu stiu cine a avut ideea "mareata" de a amplasa locul de fumat fix la usile institutiei, dar am fost nevoite sa trecem fix prin fumul celor 3 oameni care se alimentau cu tutun in locul special amenajat pentru fumat, si ma duc la vreo 15-20 de metri departare, intr-un loc retras, umbrit, unde puteam sta si jos. Fata a inceput sa manance, s-a linistit, toate bune. Asta pana cand vine o angajata a ANAFului (...) se aseaza langa mine, isi aprinde o tigara, si pana sa apuc sa o atentionez ca acolo nu e loc de fumat, vad cum primul fum i-l sufla direct in nas fetei mele. M-am uitat la ea absolut socata si am intrebat-o doar "Serios?!" (...) si ii zic sa se duca la locul special amenajat, la care ea imi raspunde (fara nici cea mai mica intentie de a isi cere scuze, ba din contra, cu aroganta), citez: "Misca-te cu copilul de aici, ca aici fumez eu de obicei". Dupa un schimb de replici tipato-soptite i-am spus ca ii voi face o reclamatie, la care imi rade in nas, zicandu-mi pe un ton arogant ca pot sa fac ce vreau, ca ea nu pateste nimic. (...) am plecat de acolo, scarbita si dezamagita de nesimtirea de care pot unii "oameni" sa dea dovada.", a scris femeia, pe o retea de socializare, citează romaniatv.net