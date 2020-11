mALL BLACK FRIDAY ia startul la City Park Mall

– În perioada 13 - 22 noiembrie, negrul aduce noroc la cumpărături. City Park Mall desfășoară campania, iarcele mai cunoscute branduri de modă, frumusețe, IT&C, produse home & deco, jucării și multe altele, își așteaptă clienții cu oferte promoționale, reduceri de până la 70% și premii instant.Pentru că în această perioadă City Park Mall premiază adevăratul BLACK FRIDAY, primii 100 de clienți care se prezintă la Info Desk, îmbrăcați într-o ținută ALL BLACK, primesc instant un voucher de 30 lei din programul de vouchere cadou al mall-ului.Mai mult, cumpărăturile la mall le pot aduce automat premii valoroase ALL BLACK. La cumpărături de peste 250 lei pe maximum 3 bonuri fiscale, clientii pot câștiga la tombolă unul din cele 5 iPAD-uri sau unul din cele 5 ceasuri bărbătești Doxa. Extragerea va avea loc pe 24 noiembrie. În cadrul aceluiași mecanism, cumpărătorii vor fi recompensați și cu premii instant în zilele luni, marți, miercuri și joi (16 – 19 noiembrie). Astfel, primii 35 de clienți care prezintă bonurile la Info desk într-una din aceste zile, primesc pe loc o pereche de căști wireless Philips negre . Regulamentul complet de participare se găsește aici Promoțiile și reducerile considerabile se vor activa pe toată durata lunii noiembrie și vor ajunge și până la 70 %. Până pe 2 decembrie, electrocasnicele vor avea reduceri de până la 50 % la. Brandurile de skincare și cosmetice își așteaptă clienții cu oferte atractive la produse de îngrijire pentru sezonul rece:anunță reduceri de până la 30% la produse selectate, pentru clienții cu card de fidelitate Sensiblu/L'Occitane,anunță reduceri de 50% pentru minim două produse achiziționate (excepție făcând punctele verzi și seturile), între 11 și 15 noiembrie, iarva avea reduceri de până la 20% la sută la produse vedetă în weekendul 13 – 15 noiembrie.Pentru cei care deja au nevoie de idei pentru lista de cadouri, brandul de bijuteriia pregătit reduceri de până la 30 % la colecția Legendary Diamonds, iarîși așteaptă cititorii cu reduceri de pănă la 40% la titluri selectate. Branduri de haine și încălțăminte îndrăgite precumvor avea reduceri între 30 și 50 %.Știm că experiența cumpărăturilor de Black Friday înseamnă mai mult decât o comandă online: este inspirație pentru cadouri, pentru outfituri, în timp ce te plimbi prin magazine sau prin galerii; înseamnă bucuria de a proba și certitudinea că vei cumpăra întocmai pe măsura și pe placul tău, plăcerea de a pleca pe loc cu produsele pe care le-ai cumpărat și pe care vrei să le porți sau să le testezi imediat. Mai mult, o sesiune perfectă de cumpărături se încheie savurând, pe terasă sau acasă, preparatul tău preferat cumpărat de la restaurantele din food-court.Pentru ca vizitatorii să se bucure de toate acestea fără griji, City Park Mall s-a pregătit cu toate măsurile de siguranță pentru o experiență de shopping offline și cu unCity Park Mall a primit. Obținerea acestei acreditări este dovada că funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferim clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții SAFE ASSET GROUP (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevențieCity Park Mall a implementat un plan de măsuri suplimentare de siguranță, care are drept obiectiv prevenirea răspândirii Covid-19 și este concentrat pe doi parametri principali: asigurarea distanțării sociale de minimum 2 metri și asigurarea dezinfectării constante a centrului comercial.Printre măsurile cu rol preventiv, menite să asigure condiții sigure pentru shopping, menționăm: instalarea unor dispensere cu dezinfectant în mai multe puncte cheie, aerisirea și filtrarea aerului din centrul comercial o dată la 3 ore, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se poate crea aglomerație.Vrem să reamintim faptul că toți vizitatorii centrului comercial City Park Mall sunt obligați să poarte mască de protecție conform indicațiilor autorităților, fiind verificați în acest sesn. În plus, City Park Mall asigură distanțarea în centrele comerciale prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, în spațiile comune (galerie, zone cu trafic intens etc). În aceste condiții, City Park Mall asigură spațiul necesar distanțării sociale.Accesul în centrul comercial este permis doar clienților care poartă mască de protecție, iar această măsură este obligatorie și pentru personalul din magazine și echipa administrativă. Mai mult, conform reglementărilor autorităților, la intrarea în centrul comercial, a fost implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienților. În plus, în dreptul fiecărei intrări a fost instalat câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire.Puteți urmări toate evenimentele și campanilie City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram